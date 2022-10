Sehen Sie im Video: Supermodels und Influencerinnen – das sind die Spielerfrauen der WM-Stars in Katar.

























Ganz vorne mit dabei ist sie: Sie ist weltbekannt, hat ihre eigene Reality-Serie auf Netflix und sie ist zusammen mit einem Spieler, der schon zu Lebzeiten eine Legende ist: Der Portugiese Cristiano Ronaldo. Georgina Rodriguez ist Spanierin mit argentinischen Wurzeln und hat neben dem Beruf Spielerfrau / Influencerin auch noch andere Einnahmequellen unter anderem als Model.

Warum bei den Spielen der portugiesischen Nationalmannschaft die Kameras besonders häufig auf die Tribüne gerichtet werden, hat noch einen weiteren Grund und der heißt: Ines Tomaz. Sie ist die Influencer-Freundin von Manchester-City-Star Bernardo Silva. Die blonde Portugiesin ist nicht nur Spielerfrau sondern selber erfolgreich als Bademoden-Model. Ihr Mann gehört ebenfalls zu den berühmtesten Fußballspielern der Welt. Antonela Roccuzzo ist die Frau von Lionel Messi. Wenn der Argentinier auf dem Platz sein Können unter Beweis stellt, ist sie fast immer im Publikum dabei. Dass Messi da die Augen auf dem Ball behält, grenzt schon fast an ein Wunder.

Wenn der Brasilianer Marquinho seine Tore schießt, dann ist ihm der Applaus von ihr sicher: Carol Cabrino. Seit die Influencerin ihren Marquinho datet ging es mit ihrer Followerschaft steil nach oben. Ihre Interessen liegen vor allem im Fitnessbereich. Kennengelernt haben sich die beiden, weil der Fußballer seine zukünftige Frau bei einer Talentshow im Fernsehen entdeckt hat.

Theo Hernández gehört zu den wohl meisttätowierten Stars der WM. Und sie zu den meisttätowierten Spielerfrauen. Die Leidenschaft von Zoe Cristofoli und ihrem Freund beschert dem Paar Aufmerksamkeit auch außerhalb des Stadions.

Sie dürfte jedem deutschen Fußballfan ein Begriff sein: Die Freundin von Kevin Trapp. Denn es handelt sich um niemand Geringeren als das brasilianische Supermodel Izabel Goulart. Die erfüllt zwar nicht das typische Klischee der Spielerfrau, die ihren Ruhm sportlichen Erfolgen ihrer „besseren Hälfte" zu verdanken hat, in der Liste schöner Spielerfrauen darf sie dennoch nicht fehlen.

