Für den "Barbie"-Film griff er in die Saiten. Nun hat Wolfgang Van Halen seine langjährige Partnerin geheiratet – im Wohnzimmer.

Nach der Verlobung im Sommer 2022 haben sie nun endgültig "Ja" zueinander gesagt: Der US-amerikanische Musiker Wolfgang Van Halen und Andraia Allsorp heirateten am Jahrestag ihres ersten Dates in ihrem Haus in Los Angeles. Der Bräutigam ist der Sohn des legendären Rockstars Eddie Van Halen (1955–2020) und der Schauspielerin Valerie Bertinelli.

Auch der verstorbene Eddie Van Halen wurde einbezogen

Im Interview mit "People" verriet das Paar viele Details über seinen besonderen Tag und ließ sich auch exklusiv für das Magazin fotografieren. "Unser Ziel war es, alle unsere engsten Familienangehörigen und Freunde zusammenzubringen", erklärte die Braut. "Die letzten Jahre waren nicht nur mit der Welt, sondern auch mit persönlichen Tragödien nicht die einfachsten, aber wir wollten diese Hochzeit nicht nur zu einem Fest für uns selbst machen, sondern auch zu einem Fest für die Menschen, die wir lieben."

Die Hochzeit fand am 15. Oktober statt, genau acht Jahre nach ihrem ersten Date. Das Paar ließ sich im Wohnzimmer trauen. Dort hätten sie Privatsphäre und konnten deshalb den gemeinsamen Moment mit allen richtig genießen, sagte die Braut. Gefeiert wurde dann draußen im mit Lichterketten und Blumen geschmückten Hinterhof. Einer von Van Halens engsten Familienfreunden, den der 32-Jährige nach eigener Aussage "seit mittlerweile fast drei Jahrzehnten" kennt, leitete die Trauung. "Er ist der Vater eines meiner besten Kumpel und er ist einfach ein wichtiger Mann in unserem Leben." An der Zeremonie nahmen 90 Gäste teil.

Der Bassist, der für die Veranstaltung einen maßgeschneiderten dreiteiligen schwarzen Anzug trug, ging an der Seite seiner Mutter zur Zeremonie – begleitet von einem Lied mit ganz besonderer Bedeutung. "Das Lied, das mein Vater für mich geschrieben hat, ist ein Instrumentalstück namens 316. Es ist eine schöne Möglichkeit, meinen Vater einzubeziehen." Eddie Van Halen war im Alter von 65 Jahren an Kehlkopfkrebs gestorben. Ihm wurde zudem mit einem leeren Stuhl während der Feierlichkeiten gedacht. "Ed hätte absolut gestrahlt und wäre so stolz auf den Mann gewesen, zu dem Wolfie geworden ist und wird, und so glücklich, dass er Andraia gefunden hat, jemanden, der Wolfie wirklich versteht, wer er ist und wer er sein möchte und der ihn von ganzem Herzen unterstützt", sagte Valerie Bertinelli, die von 1981 bis 2007 mit dem Gründer der Hard-Rock-Band Van Halen verheiratet war.

Die Braut wählte ihre Großmütter als Blumenmädchen

Als die Braut am Arm ihres Vaters den Gang entlangschritt, ertönte Dean Martins "Everybody Loves Somebody". Die Song-Auswahl begründete sie folgendermaßen: "Dean Martin ist einer meiner Lieblingskünstler und ich dachte: 'Oh, das ist ein perfekter Song. Ich brauche einen Song von Dean Martin.'" Allsorp entschied sich auch dazu, ihre Großmütter als Blumenmädchen einzusetzen. Sie trug ein Kleid des Brautmoden-Labels Eva Lendel mit transparenten langen Ärmeln, Spitzendetails und V-Ausschnitt. "Mein Ziel war es, mich den ganzen Tag und die ganze Nacht über wohlzufühlen."

Mit der familiären Feier krönte das Paar seine achtjährige Liebe. Die beiden hatten sich über Instagram kennengelernt. Im Juli 2022 gab Van Halen auch in dem sozialen Netzwerk bekannt, dass er seiner Partnerin einen Antrag gemacht habe. "Sie hat Ja gesagt!", lautete sein Kommentar zu einem innigen Selfie des Paares, das auch einen Blick auf den funkelnden Verlobungsring gab.

Er wirkte am Song "I'm Just Ken" mit

Wolfgang Van Halen trat in die musikalischen Fußstapfen seines Vaters. Er spielte in dessen Band, verfolgte aber auch Soloprojekte. Mit seiner Band Mammoth WVH, setzte er im November 2020 mit seiner Debütsingle "Distance" und dem dazugehörigen Musikvideo mit einer Sammlung von Homevideos seinem Vater ein musikalisches Denkmal. Zuletzt spielte Wolfgang Van Halen zusammen mit Slash und Josh Freese das Lied "I'm Just Ken" für den "Barbie"-Film ein. Es wurde von Hauptdarsteller Ryan Gosling gesungen.