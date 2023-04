Harrelson und McConaughey sind ein Dream-Team und privat beste Freunde. Nun spekulieren die beiden über eine mögliche Blutsverwandtschaft.

In der ersten Staffel der Krimi-Serie "True Detective" waren Woody Harrelson (61) und Matthew McConaughey (53) als Ermittler-Duo unterwegs. Nun weiten sie ihre detektivischen Ermittlungen auch auf ihr Privatleben aus.

Hatten ihre Eltern eine Affäre?

Wie McConaughey in Kelly Ripas Podcast "Let's Talk Off Camera" berichtet, sehen sich die beiden Freunde dazu durch mysteriöse Aussagen seiner Mutter veranlasst.

Dort sagte er: "Vor ein paar Jahren saßen wir in Griechenland herum und redeten darüber, wie nahe wir uns und unseren Familien stehen. Meine Mutter war dabei und meinte: 'Woody, ich kannte deinen Vater'. Jeder hat die Pause bemerkt, die sie nach 'kannte' ließ." Die Art, wie sie das Wort "kannte" aussprach, sei extrem "aufgeladen" gewesen.

Nach diesem denkwürdigen Abend hätten er und Woody "ein wenig nachgerechnet" und seien zu dem Schluss gekommen, dass eine Affäre ihrer Elternteile zumindest theoretisch möglich gewesen sein könnte. Im Jahr 1968, ein Jahr vor McConaugheys Geburt, hatte Harrelsons Vater die Familie verlassen. Zur gleichen Zeit ließ sich auch McConaugheys Mutter von ihrem Mann scheiden.

"Unsere Familien verwechseln uns oft"

Wie der Schauspieler mit einem gewissen Augenzwinkern berichtete, habe ihn und Harrelson schon immer stutzig gemacht, wie ähnlich sie sich sähen. "Wo ich anfange und er endet, und wo er anfängt und ich ende, das war schon immer eine unscharfe Linie. Meine Kinder nennen ihn Onkel Woody. Seine Kinder nennen mich Onkel Matthew. Unsere Familien verwechseln uns oft."

Sein Freund und potenzieller Halbbruder habe daraufhin einen gemeinsamen DNA-Test vorgeschlagen. Er selbst stehe diesem Projekt jedoch skeptisch gegenüber: "Für Woody ist es etwas einfacher zu sagen: 'Kommt, lass uns einen DNA-Test machen'", sagte er. "Für mich ist es etwas schwieriger, weil er von mir verlangt, das Risiko einzugehen und zu sagen: 'Moment mal, ihr wollt mir sagen, dass mein Vater vielleicht nicht mein Vater ist, nachdem ich 53 Jahre lang daran geglaubt habe?'".

Gemeinsame Comedy-Serie "Brother from Another Mother"

Bis die beiden Privatdetektive der Wahrheit auf die Spur gekommen sind, dürfen sich ihre Fans auf Harrelsons und McConaugheys neuestes gemeinsames Projekt freuen: In der von Apple TV+ produzierten Comedy-Serie "Brother from Another Mother" spielen die beiden fiktive Versionen von sich selbst, deren Freundschaft auf die Probe gestellt wird, als ihre Familien gemeinsam auf eine Ranch in Texas ziehen. Wie McConaughey im Interview betonte, handele es sich dabei um "eine Serie über unsere Familien, die auf der Wahrheit beruht".

Ein Start-Termin für die Serie steht bislang noch nicht fest.