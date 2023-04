Woody Harrelson bestätigt: Matthew McConaughey könnte sein Bruder sein

von Luisa Schwebel Sie sind gute Freunde und vielleicht sogar echte Brüder. Über seine und Matthew McConaugheys Vermutungen hat jetzt auch Woody Harrelson gesprochen.

Ein DNA-Test könnte Klarheit schaffen, doch noch ist Matthew McConaughey zögerlich. Der Schauspieler und sein "True Detective"-Kollege Woody Harrelson sind sich sicher, es könnte eine Chance geben, dass die beiden Brüder sind.

Woody Harrelson und Matthew McConaughey könnten Brüder sein

Nachdem McConaughey in einem Podcast darüber gesprochen hatte, bezog nun auch Harrelson Stellung. "Es ist verrückt", sagte der Schauspieler in der Late-Night-Show von Stephen Colbert und sprach über McConaugheys Mutter. "Ich kenne 'Ma Mc' schon sehr lange und sie sagte: 'Ich kannte deinen Vater ...' und es war die Pause, die ich ein wenig beunruhigend fand – oder interessant", erzählte er. Wie er die Pause beschreiben würde, wollte daraufhin Colbert wissen. "Voller Anspielungen", sagte er.

Eine Anekdote, die so ähnlich auch McConaughey in Kelly Ripas Podcast "Let’s Talk Off Camera" erzählte. "Vor ein paar Jahren saßen wir in Griechenland herum und redeten darüber, wie nahe wir uns und unseren Familien stehen", so McConaughey. "Meine Mutter war dabei und meinte: 'Woody, ich kannte deinen Vater'. Jeder hat die Pause bemerkt, die sie nach 'kannte' ließ."

Zeitlich könnte es hinkommen

Harrelsons Vater Charles verließ die Familie 1968, ein Jahr vor der Geburt von McConaughey. Zu der fraglichen Zeit habe er Urlaub gehabt – und die Beziehung von McConaugheys Eltern auf Eis gelegen. Es könnte also alles zeitlich hinkommen.

Harrelson würde am liebsten direkt einen DNA-Test machen, doch für McConaughey steht mehr auf dem Spiel. Denn möglicherweise ist der Mann, den er 53 Jahre lang für seinen Vater hielt, gar nicht wirklich sein Vater. "Für ihn ist es eine viel größere Sache, ich meine, er fühlt sich, als würde er einen Vater [James] verlieren, aber ich sage: 'Nein, du bekommst einen anderen Vater und einen Bruder'", so Harrelson bei Colbert. "Man sieht Bilder von uns, und meine Familie denkt, dass viele Bilder von ihm mich zeigen, und seine Familie denkt, dass viele Bilder von mir ihn zeigen", sagte er außerdem.

Quellen: Colbert Late Show / "Let's Talk Off Camera With Kelly Ripa"