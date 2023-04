Barry Humphries ist gestorben. Der Australier wurde vor allem durch seine Kunstfigur Dame Edna bekannt.

Der australischen Komiker und Entertainer Barry Humphries ist tot. Er starb laut "The Sydney Morning Herald" am Samstag (22. April) im Alter von 89 Jahren im St. Vincent's Hospital in Sydney, wo er wegen verschiedener gesundheitlicher Probleme behandelt worden war. "Er war bis zum Schluss ganz er selbst und verlor nie seinen brillanten Verstand, seinen einzigartigen Witz und seine Großzügigkeit", erklärt seine Familie in einem Statement.

"Mit über 70 Jahren auf der Bühne war er ein Entertainer durch und durch, tourte bis zum letzten Jahr seines Lebens und plante weitere Shows, die es leider nie geben wird", heißt es weiter. Neben seiner Arbeit im Theater sei er auch Maler, Autor, Dichter und ein "Sammler und Liebhaber von Kunst in all ihren Formen" gewesen. Zudem sei er ein liebevoller und hingebungsvoller Ehemann, Vater, Großvater und für viele ein Freund und Vertrauter gewesen. "Sein Tod hinterlässt in so vielen Leben eine Lücke. Die Charaktere, die er geschaffen hat und die Millionen zum Lachen brachten, werden weiterleben."

"Der hellste Stern war immer Barry"

Der australische Premierminister Anthony Albanese (60) twitterte: "89 Jahre lang unterhielt uns Barry Humphries durch eine Galaxie von Persönlichkeiten, von Dame Edna bis Sandy Stone. Aber der hellste Stern in dieser Galaxie war immer Barry. Ein großer Komiker, Satiriker, Schriftsteller und ein absolutes Unikat, er war begabt und ein Geschenk zugleich. Möge er in Frieden ruhen."

Bekannt wurde der 1934 in Melbourne geborene Humphries vornehmlich dank seiner Kunstfigur Dame Edna Everage. Als Dragqueen moderierte Humphries vor allem in den 80er- und 90er-Jahren zahlreiche TV-Sendungen in seiner Heimat Australien, aber auch in Großbritannien. Auch in der Kultserie "Ally McBeal" oder in der Comedyshow "RTL Samstag Nacht" hatte der Komiker als Dame Edna mit den typischen lila Haaren und der übergroßen, skurrilen Brille Gastauftritte. Zu seinen weiteren bekannten Kunstfiguren zählten Barry McKenzie und Sir Les Patterson. 2007 wurde der Künstler mit dem britischen Ritterorden Commander of the Order of the British Empire (CBE) geehrt.

Seit Monaten musste Humphries mit Komplikationen aufgrund eines Eingriffs an seiner Hüfte umgehen. Der Komiker selbst gab im Februar 2023 dem "Sydney Morning Herald" ein ausführliches Interview und gab dabei auch bekannt, dass er gestolpert und gefallen sei. Dieser Sturz habe eine Hüft-OP unausweichlich gemacht. Laut der Zeitung hinterlässt Humphries seine vierte Ehefrau Lizzie Spender, seine vier Kinder und zehn Enkelkinder.