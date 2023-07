Rapper Drake ist das jüngste Opfer eines seit Wochen grassierenden Trends, Künstler bei Auftritten mit Gegenständen zu bewerfen.

Der kanadische Rapper Drake (36) ist nur das jüngste Opfer einer seit Wochen anhaltenden Serie von Vorfällen, bei denen prominente Musiker während ihrer Konzerte von Fans mit Objekten beworfen werden. Während eines Auftritts im Rahmen seiner "It's All a Blur"-Tour am vergangenen 5. Juli in Chicago schleuderte ein Besucher ein Mobiltelefon auf die Bühne und traf den Sänger damit am Arm. Im Gegensatz zu einigen seiner Kolleginnen hatte er dabei Glück.

Mysteriöse Angriffs-Serie bei Konzerten

So wurde die Sängerin Bebe Rexha (33) bei einer Show am 17. Juni 2023 in New York ebenfalls Opfer einer Wurfgeschoss-Attacke, als sie ein aus dem Publikum geschleudertes Handy mit voller Wucht ins Gesicht bekam. Nach dem Abbruch des Konzerts wurde Rexha ins Krankenhaus gebracht, wo die ihr zugefügte Wunde über dem linken Auge genäht wurde. Ein 27-jähriger Mann wurde festgenommen und wegen des Angriffs angeklagt.

Nur drei Tage später sprang während eines Konzerts der US-Sängerin Ava Max (29) in Los Angeles ein Mann auf die Bühne und schlug ihr ins Gesicht. Wie die Künstlerin ihren Fans später auf Twitter mitteilte, habe der Schlag eine solche Wucht gehabt, dass sie dabei auf der Innenseite ihres Auges verletzt worden sei.

Asche der verstorbenen Mutter auf Bühne geworfen

Pop-Rockerin Pink (43) sorgte im Rahmen ihrer Shows am 24. und 25. Juni in London für denkwürdige Schlagzeilen, nachdem ihr zuerst ein Fan einen Beutel mit der Asche seiner verstorbenen Mutter vor die Füße warf und man ihr am Tag darauf einen riesigen französischen Brie-Käse auf die Bühne reichte.

Am 28. Juni ereignete sich erneut ein Zwischenfall während eines Konzerts der Country-Pop-Sängerin Kelsea Ballerini (29) in Idaho. Dort wurde sie von einem Freundschaftsarmband am Auge getroffen und unterbrach darauf hin ihre Show.

Fliegendes Sex-Spielzeug beim Lollapalooza in Schweden

Ähnliches widerfuhr am 1. Juli dem US-Rapper Lil Nas X (24) während seines Auftritts beim Lollapalooza-Festival im schwedischen Stockholm - diesmal handelte es sich bei dem Wurfgeschoss um ein Sex-Spielzeug.

Während man sich in Medien- und Musiker-Kreisen fragt, was hinter der seit Wochen anhaltenden Serie von Fan-Attacken stecken mag, riefen insbesondere die Erlebnisse der Sängerin Pink einen skurrilen Meme-Trend ins Leben. Es machen bearbeitete Bilder der Künstlerin die Runde, auf denen sie von Fans absurde Gegenstände wie Geschirrspülmaschinen oder Fabergé-Eier auf die Bühne gereicht bekommt.