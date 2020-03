Zwei Wochen lang hat Xavier Naidoo geschwiegen: Nach seinem Rauswurf bei "DSDS" verweigerte der Sänger Interviews und Medienanfragen. Selbst für den Kölner Sender war Naidoo nicht erreichbar, meldete sich nur über sein Management mit einer Erklärung zu Wort. Jetzt ist ein weiteres Video von ihm aufgetaucht. Das belegt: Der öffentliche Eklat in der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) war von ihm bewusst in Kauf genommen.

"Ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht", sagt Naidoo in einem Video, das seit Samstag auf Facebook und Youtube kursiert. Zunächst hatten die Zeitschrift "Musikexpress" und der Mediendienst "DWDL" über das neue Video berichtet. Wann und wo es aufgenommen wurde, ist unklar. Der 48-jährige Sänger sitzt in der Sonne vor einer Hauswand und spricht direkt in die Kamera. Offenbar antwortet er auf Fragen des Rechtspopulisten und Journalisten Oliver Janich, der selbst aber nicht zu hören oder sehen ist.

Naidoo erklärt seine Teilnahme bei "DSDS"

Naidoo spricht über die Beweggründe, in der Jury von "DSDS" mitgemacht zu haben. "Ich sehe mich als Vollprofi und habe gerne der Einladung Folge geleistet, bei 'DSDS' mitzumachen, denn erstens mal interessiert es mich natürlich wie 'Wie funktioniert so eine riesige TV-Show? Warum ist die so lange erfolgreich?', außerdem habe ich Dieter Bohlen schon vor ein paar Jahren kennengelernt und verstand, versteh mich super mit ihm. Und als die Anfrage kam, auch über ihn, hab' ich natürlich dann mir mal Gedanken darüber gemacht und fand das eigentlich ganz gut", sagt der Sänger.

Dann wird deutlich, dass Naidoo den Sender RTL gezielt benutzen wollte, um ein neues "patriotisches" Album zu promoten. Welches er damit konkret meint, ist unklar. Ein neues Album von ihm ist nicht angekündigt, allerdings ist ab Juli eine Open-Air-Tournee geplant.

Offenbar rechnete der Sänger selbst damit, nach der Veröffentlichung der Platte zur unerwünschten Person zu werden. Wörtlich sagt er: "Außerdem wusste ich, dass ich mit dem Album, das ich jetzt hier habe, auch ein Album habe - würd' ich mal sagen - wo ich danach vielleicht nicht mehr die Chance bekomme, in so 'ner Show mitzumachen und deswegen habe ich die Chance wahrgenommen." Schließlich fällt der entscheidende Satz: "Das heißt: Ich habe mir die Reichweite von RTL zunutze gemacht."

Naidoo versucht, Bohlens Aussagen zu relativieren

Der in Mannheim geborene Sänger versucht auch, die Distanzierungen seiner ehemaligen "DSDS"-Kollegen zu relativieren. "Ich denke, die müssen einfach nur tun, was sie tun müssen, um die Show weiterzumachen. Da kann man dann, glaube ich, mit so einer Meinung, die ich da vertrete, wahrscheinlich nicht so gut agieren. Aber das nehme ich niemandem übel", sagte Naidoo. Dieter Bohlen und andere hatten sich öffentlich und unmissverständlich gegen ihn gestellt. Offenbar will Naidoo das nicht wahrhaben.

Im weiteren Verlauf des Videos wiederholt Naidoo von ihm bekannten Positionen und Sympathien zur Reichsbürger-Bewegung. Auch den Klimawandel leugnet der Sänger. Er habe zu dem Thema "einen Film angeschaut" und "Nachforschungen" angestellt.