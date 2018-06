XXXTentacion ist tot, ein wenig Trost verspricht diese neue Nachricht seinen Hinterbliebenen. Die Mutter des Rappers, Cleopatra Bernard, veröffentlichte am Donnerstag auf ihrem Instagram-Account ein Ultraschall-Foto mit der berührenden Bildunterschrift: "Er hat uns ein letztes Geschenk hinterlassen". Ein Insider bestätigte dem US-Magazin "People", dass der ermordete Rapper der Vater des noch ungeborenen Babys sei. Demnach erwarte seine Freundin ein Kind. Der Name der werdenden Mutter wurde jedoch nicht genannt. Auch ob XXXTentacion bereits vor seinem Tod von dem Kind wusste, ist nicht bekannt.

XXXTentacion, dessen bürgerlicher Name Jahseh Dwayne Onfroy lautet, war am Montag im Alter von nur 20 Jahren in Florida auf offener Straße angeschossen und tödlich verwundet worden. Am Mittwoch hatte die Polizei einen ersten Verdächtigen festgenommen. Erst im März hatte Onfroy sein zweites Studioalbum "?" herausgebracht, das es in den amerikanischen Hip Hop Charts bis an die Spitze schaffte.