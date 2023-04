Yeliz Koc hat ihre Beziehung offenbar beendet. Das verkündete Jannik Kontalis auf Instagram. Die beiden hatten sich im TV kennengelernt.

Die Beziehung zwischen Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (29) ist offenbar gescheitert. In mehreren Instagram-Storys schildert die 29-Jährige, wie es ihr geht. Jannik Kontalis hat in seinen Storys ebenfalls ein Statement gepostet, in dem er auf Vorwürfe, die ihm Koc macht, reagiert und erklärt, sie habe die Beziehung beendet, "alle Fotos gelöscht und ist mir entfolgt". Zudem erklärte er: "Es gibt immer zwei Seiten einer Medaille."

Liebe im TV gefunden

Gefunden hatten sich die beiden im RTL+-Format "Make Love, Fake Love". Nachdem mehrere Männer um sie gebuhlt hatten, entschied sich die Hannoveranerin am Ende für Jannik Kontalis. Das Liebesglück schien anfangs perfekt: Er soll auch in der Ersatzpapa-Rolle für die kleine Snow Elanie aus Yeliz Kocs früherer Beziehung voll aufgegangen sein. "Ich liebe Snow über alles. Und es macht für mich keinen Unterschied, ob sie meine eigene Tochter ist oder nicht. Fühlt sich einfach so an, als wäre es mein eigenes Kind", schwärmte er im Interview mit RTL.

Snow stammt aus der Beziehung mit Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31). Die beiden hatten sich allerdings vor der Geburt des Mädchens im Oktober 2021 getrennt.