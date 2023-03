Reality-TV-Star Yeliz Koc hat nach ihrem Beziehungsdrama ihr Liebesglück gefunden. In "Make Love, Fake Love" entschied sie sich für Jannik.

Reality-TV-Star Yeliz Koc (29) ist wieder vergeben. Tatsächlich brachte die Teilnahme an dem RTL+-Format "Make Love, Fake Love" das neue Liebesglück. Nachdem mehrere Männer - nur teilweise waren sie Singles - um sie buhlten, entschied sich die Hannoveranerin am Ende für Jannik Kontalis (29), Leiter einer Videoproduktionsfirma aus Düsseldorf.

"Wenn ich an das Wohlergehen meiner Tochter und mir selber auch denke, dann ist es ganz klar Jannik", sagte Yeliz im Finale. Zuvor hatte sie allerdings zugegeben: "Wenn ich mein Gefühl entscheiden lasse und egoistisch bin, dann ist es Max." Jannik und Max standen im Finale.

Ihre Entscheidung hat die 29-Jährige bis heute, sieben Monate nach den Dreharbeiten, nicht bereut. Jannik Kontalis geht auch in der Ersatzpapa-Rolle für die kleine Snow Elanie aus Yeliz Kocs früherer Beziehung voll auf. "Ich liebe Snow über alles. Und es macht für mich keinen Unterschied, ob sie meine eigene Tochter ist oder nicht. Fühlt sich einfach so an, als wäre es mein eigenes Kind", schwärmt er im Interview mit RTL.

Verlobung bei Jimi und Laura

Snow stammt aus der Beziehung mit Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31). Die beiden hatten sich allerdings vor der Geburt des Mädchens im Oktober 2021 getrennt. Derzeit haben Vater und Tochter keinen Kontakt.

Doch auch Ochsenknecht hat eine neue Liebe gefunden. Unterdessen hat er sich sogar mit seiner Rennfahrerin Laura Marie Geißler (24) verlobt, wie am Ende der Folge fünf in der Vorschau auf die kommende Episode der Reality-Doku "Diese Ochsenknechts" (Sky) zu sehen war.