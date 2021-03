Yeliz Koc hatte zu Beginn ihrer Schwangerschaft mit Übelkeit zu kämpfen. Nun verrät sie, dass es ihr besser geht und was ihr geholfen hat.

Vergangene Woche verkündeten Jimi Blue Ochsenknecht (29, "Gangs") und Yeliz Koc (27), dass sie Nachwuchs erwarten. Schon da erklärte die 27-Jährige in einer Instagram-Story, wie sehr ihr die Übelkeit zu schaffen mache: "Mir geht es wirklich morgens, mittags, abends und nachts schlecht!" Nun hat sich Koc erneut auf Instagram gemeldet und ihren Fans geschildert, wie sie sich fühlt.

"Mir geht es viel, viel besser", freut sich Koc in einer neuen Story und erklärt, sie habe nicht gewusst, dass es Frauen in der Schwangerschaft so schlimm erwischen könne, darüber habe nie jemand geredet. "Mir ging es so schlecht", verrät sie. Sie habe aber Glück, "seit zwei Tagen geht es mir relativ gut". Sie könne sich bis jetzt allerdings "auch noch nicht vorstellen, dass ich happy durch die Gegend laufe".

"Ich bin glücklich, dass ich schwanger geworden bin"

Von den Medikamenten und Mitteln, die ihr gegen die Übelkeit empfohlen wurden, habe nichts geholfen, erklärt sie. Das einzige, was ihr geholfen habe, - neben "süßen Getränken am besten mit Bitterstoffen" - war, etwas zu essen. Obwohl ihr das schwerfalle, weil sie nichts "runterkriege". Jeden Tag müsse sie überlegen, so Koc, was sie zu sich nehme. "Die meisten Sachen ekeln mich an, starke Gerüche, Fleisch." An anderer Stelle sagt sie: "Sobald ich den Kühlschrank aufmache, wird mir übel." Zudem meint Koc, sie möchte sich nicht nur beschweren: "Ich bin glücklich, dass ich schwanger geworden bin." Im August 2020 teilte Jimi Blue Ochsenknecht das erste gemeinsame Pärchenfoto mit Koc auf seinem Instagram-Account und bestätigte damit seine Liebe zu der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin.