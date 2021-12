Bei Yeliz Koc kann Weihnachten kommen. Gemeinsam mit Töchterchen Snow teilt sie süße Fotos vor dem geschmückten Christbaum.

Yeliz Koc (28) stimmt auf Instagram auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage ein. Die frischgebackene Mutter teilte mit ihren Followern ein paar süße Schnappschüsse, auf denen sie mit ihrem Töchterchen Snow Elanie vor dem festlich geschmückten Weihnachtsbaum posiert. Sie hat ihr schlafendes Baby behutsam an sich gedrückt. Snow trägt auf den Fotos zu ihrem weißen Outfit eine lange rote Zipfelmütze und süße Hausschuhe in Hasenform. Auch Mama Yeliz ist ganz in Weiß gekleidet: Sie strahlt Gemütlichkeit in einem bequemen Strickkleid aus. Koc kommentierte dazu: "Mein Ein und Alles."

"Wir kriegen das auf jeden Fall gut hin"

Im Hintergrund sind bereits die Geschenke bereitgelegt, außerdem sieht man eine große Micky Maus, die neben dem Weihnachtsbaum steht. Auf einem Schnappschuss kuschelt auch ihre Hündin Luna mit den beiden. Vater des Kindes ist Jimi Blue Ochsenknecht (29). Auch nach ihrer Trennung während der Schwangerschaft arbeiten die beiden als Eltern zusammen. "Wir kriegen das auf jeden Fall gut hin, auf Elternbasis. Die Kleine ist sehr happy. Und so kann es auch weitergehen", erklärte Ochsenknecht erst kürzlich im Interview mit RTL.

Yeliz Koc antwortete in einer Instagram-Story vor Kurzem auf eine Fanfrage, was die kleine Snow Elanie zu Weihnachten bekomme: "Einen Familienurlaub." Dazu postete sie ein Foto des Disneylands Paris. Snow Elanie Koc kam am 2. Oktober in Hannover zur Welt.