Liebes-Comeback bei Yeliz Koc: Die Reality-Show-Teilnehmerin hat sich mit ihrem Freund Jannik Kontalis versöhnt.

Dieses Posting erhitzt die Gemüter der Fans: Die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis (26) sind wieder ein Paar. Auf ihren Instagram-Accounts teilten beide am Mittwoch ein Statement und zwei gemeinsame Fotos: "Was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach. Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein."

"Wir sind eine Familie"

Weiter heißt es: "Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen und Kommunikation der Schlüssel für alles ist. Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen." Sie betonen: "Wir sind eine Familie und wir wünschen uns nichts mehr als einfach glücklich zusammen zu sein."

Die Versöhnung folgt auf einen öffentlichen Streit. Anfang April hatte Yeliz Koc in mehreren Instagram-Storys Fremdgeh-Vorwürfe gegen Jannik Kontalis erhoben. Sie veröffentlichte Nachrichten von Frauen, die er angeflirtet haben soll. Er reagierte darauf mit einem 20 Minuten langen Statement, das er inzwischen gelöscht hat. Darin bestätigte er, etwas mit einer anderen gehabt zu haben. Zu dem Zeitpunkt seien er und Yelic Koc getrennt gewesen. Er erklärte sich den öffentlichen Rosenkrieg so: "Die will mir halt gerade einfach nur komplett schaden!"

Viele Kommentare zu dem Statement

Die Follower zeigen sich vom Liebes-Comeback verwundert. Innerhalb kürzester Zeit sammelten sich mehr als 4.000 Kommentare unter dem Beitrag. "Nach all dem, was du hier öffentlich gemacht hast? Nach all dem, wie du über ihn hergezogen hast? Krass! Ich kann dich nicht für voll nehmen", heißt es etwa. Und auch: "Dieses öffentliche gegeneinander Gehetze, macht die Liebe leider irgendwie unglaubwürdig."

Gefunden hatten sich die beiden vergangenes Jahr im RTL+-Format "Make Love, Fake Love". Nachdem mehrere Männer um sie gebuhlt hatten, entschied sich die Hannoveranerin am Ende für Jannik Kontalis. Er konnte auch schnell das Herz ihrer Tochter Snow erobern. Sie stammt aus der Beziehung mit Musiker und Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (31). Die Beziehung scheiterte allerdings vor der Geburt des Mädchens im Oktober 2021.