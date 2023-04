von Luisa Schwebel Es hatte etwas vom mittlerweile legendären Lombardi-Streit: Über Tage zofften sich die Reality-Stars Yeliz Koc und Jannik Kontalis auf Instagram und machten einander Vorwürfe. Jetzt sind sie wieder zusammen – und die Fans entsetzt.

Für Reality-Stars ist das Leben selbst oft eine Reality-Show. Arbeit und Privates vermischt sich schnell, wenn man vor TV-Kameras sein Innerstes nach außen kehrt. Im Fall von Yeliz Koc und Jannik Kontalis sah das so aus: Während der Dreharbeiten zur RTL-Datingshow "Make Love Fake Love" lernten sie sich kennen und lieben, verließen das Format als Paar.

Yeliz Koc und Jannik Kontalis: Erst Liebe, dann Drama, dann wieder Liebe

Auf Instagram wurde die große Liebe zelebriert, die Followerzahlen schossen besonders für den bis dahin relativ unbekannten Kontalis in die Höhe. Sponsorships folgten, das erste Influencer-Geld kam rein. Doch wenige Monate nach Showende war schon wieder alles vorbei.

Auch auf Instagram – weil, wo denn sonst – erhob Koc schwere Vorwürfe. Kontalis sei ihr in Berlin fremdgegangen, habe seiner Affäre Geld geboten, um zu schweigen, und ohnehin sei er ihr kein guter Freund gewesen. Er wiederum postete ein 20 Minuten langes Statement, in dem er ihr vorwarf, sich nie auf die Beziehung eingelassen zu haben.

Für die mehreren hunderttausend Follower der beiden bedeutete der Zoff gleich zweierlei. Zum einen etwas Unbehagen, weil so viel Privates geteilt wurde, zum anderen befriedigter Voyeurismus. Es war wie ein Unfall, wo man nicht wegsehen konnte und erinnerte in der Dramatik an den mittlerweile legendären Streit zwischen Sarah Engels und ihrem damaligen Ehemann Pietro Lombardi.

Wie ein Unfall

Und nun, kurze Zeit später, die Kehrtwende. "Was sollen wir sagen, niemand ist fehlerfrei und Liebe ist nicht einfach. Manchmal muss man eben ein paar Umwege gehen, um vollständig glücklich zu sein. Wir haben mit der Zeit verstanden, dass wir an uns arbeiten müssen und Kommunikation der Schlüssel für alles ist", erklären die beiden mit gemeinsam Pärchenbildern auf Instagram. "Wahrscheinlich haben wir das gebraucht, um festzustellen, dass wir uns wirklich lieben und unser Leben zusammen verbringen wollen. Wir sind eine Familie und wir wünschen uns nichts mehr als einfach glücklich zusammen zu sein", sagen sie in ihrem Posting.

Halloween-Looks der Promis Wilson Gonzalez Ochsenknecht räkelt sich in ledernen Frauenklamotten lasziv auf dem Boden 1 von 36 Zurück Weiter 1 von 36 Zurück Weiter Einen unerwarteten Look zeigt uns Wilson Gonzalez Ochsenknecht zu Halloween, der sich sexy in Frauenklamotten neben Schallplatten räkelt. Mehr

Die vielen unfreiwilligen und freiwilligen Zeugen des Trennungsdramas zeigen sich sichtlich verwirrt. "Ich komm nicht hinterher", so einer der Top-Kommentare unter dem jüngste Beitrag von Koc und Kontalis. "So peinlich war ich nicht mal mit 16", kommentiert ein User.

Eines dürfte nach dem Drama sicher sein: Koc und Kontalis sind im Gespräch, besonders in den sozialen Netzwerken. Das ist die Währung für ihren Beruf als Reality-Stars. Das nächste Format klingelt sicher bald an.

+++ Lesen Sie auch +++

"Markus Lanz": "Bill will erobert werden": Das verraten die Kaulitz-Zwillinge über ihr Liebesleben

Markus Lanz konfrontiert sie mit einer Jugendsünde: So reagiert Lena Meyer-Landrut