Bethany Beal und Kristen Clark sind Schwestern und haben "Girl Defined" gegründet. Auf ihrem Youtube-Kanal wenden sie sich vor allem an junge Mädchen und Frauen und geben Tipps zu den Themen Single-Sein, Ehe und Mode – alles mit einer großen Portion christlicher Intoleranz.

von Luisa Schwebel Neben Beauty-, Mode und Gaming-Influencern tummeln sich auf Youtube auch solche, die von sich selbst sagen, Gottes Stimmen zu sein. Ihre Botschaften sind als Lifestyle-Produkt getarnter Hass.

Zwei junge Frauen sitzen auf einem beigefarbenen Bett, im Hintergrund sind ein paar Deko-Kissen zu erkennen. Die blonden Haare haben sie sich mit Haarreif und Zopfgummi aus dem Gesicht gebunden, am Armgelenk der einen Frau prangt eine Fitness-Uhr. Was auf den ersten Blick aussieht wie der Beginn eines fröhlichen Youtube-Videos, entpuppt sich in den nächsten Sekunden als gefährliche Hassbotschaft.