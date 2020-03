Youtuberin Dounia Slimani hat Krebs. Das hat die 35-Jährige in einem Video erklärt, in dem sie sich an ihre Follower wendet. Darin sagt sie unter anderem: "Ich wurde am Dienstag diagnostiziert mit Krebs – einen Krebs, den man so nicht sieht." Woran sie genau erkrankt ist, sagt sie nicht. Man erkennt nur eine Narbe auf ihrem Brustkorb.

Die Mutter eines vierjährigen Sohnes erklärt, dass der Krebs nur entdeckt wurde, weil sie wegen eines Autounfalls operiert werden musste: "Es hat sich für mich herausgestellt, dass mein Autounfall wahrscheinlich das Beste ist, was mir in meinem Leben je passiert ist. Wahrscheinlich hat's mich vor dem Tod bewahrt." Die Influencerin glaubt, Gott habe das so gewollt.

Dounia Slimani beginnt kommende Woche mit der Chemotherapie

Dounia Slimani erklärt auch, dass sie sich die ersten Tage nach der Schockdiagnose erst einmal zurückziehen musste. Sie habe in den vergangenen sechs Tagen viel geweint, geschrien, in den Armen ihrer Liebsten gelegen, aber auch versucht, wieder Mut zu fassen, beschreibt sie die Tage nach der Diagnose. Die 35-Jährige wird schon kommende Woche mit der Chemotherapie starten. Sechs Monate wird diese dauern. Die Youtuberin erklärt, dass sie gemeinsam mit ihrer Familie die schweren Monate meistern will. Ihre Geschwister sind die bekannten Youtuber Sami Slimani und Lamiya Slimani.

Doch obwohl sie eine "sehr, sehr starke Frau" sei, hoffe sie auf mentale Unterstützung. Sie sei für jede "gute Energie" dankbar, erklärt sie und zeigt sich optimistisch: "Ich werde diesen Kampf antreten und den werde ich gewinnen." Von ihren rund 250.000 Youtube-Followern sowie 561.000 Instagram-Followern erhält sie bereits viele aufbauende Kommentare und Mut machende Worte.

Verwendete Quelle: Youtube Dounia Slimani