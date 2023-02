Yvonne Catterfeld hat nach der Trennung von Oliver Wnuk einen neuen Mann an ihrer Seite. Sie sei bereits seit längerem in einer Beziehung.

Die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld (43) hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Auf der Berlinale gab die ehemalige "GZSZ"-Darstellerin gegenüber der "Bild am Sonntag" bekannt, dass sie nach der Trennung von Oliver Wnuk (47) erneut vergeben sei. "Ich bin schon seit längerer Zeit wieder in einer Beziehung", sagte sie demnach. Sie wolle daraus auch gar kein Geheimnis machen, sei nur bislang noch nicht danach gefragt worden. Ihr neuer Freund stehe selbst nicht in der Öffentlichkeit, weswegen sie nicht mehr verraten wolle, heißt es weiter.

Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld waren rund 14 Jahre ein Paar

Im Dezember 2021 gaben Oliver Wnuk und Yvonne Catterfeld nach rund 14 Jahren Partnerschaft ihre Trennung bekannt. Man sei seit dem Frühjahr kein Liebespaar mehr, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, wolle aber auch in Zukunft für ihren gemeinsamen Sohn als Familie da sein. Einblicke in ihr Privatleben gaben die beiden nur selten. Die beiden Stars sollen sich bei den Dreharbeiten zu dem Kinofilm "U-900" (2008) kennengelernt haben. 2014 brachte die Sängerin und Schauspielerin den gemeinsamen Sohn zur Welt. Wnuk hat aus einer früheren Beziehung eine Tochter. Die Kinder hält das ehemalige Paar von der Öffentlichkeit fern.