von Malte Mansholt Glaubt man Yvonne Woelke, handelt es sich bei der Affäre mit Peter Klein nur um ein Missverständnis. Für sie hat es trotzdem Konsequenzen: Ihr Ehemann und sie haben sich getrennt.

Das größte Drama fand dieses Jahr nicht im Dschungel statt. Während die Kandidaten von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" im Camp wie immer allerlei Ekligkeiten, Zoff und Eitelkeiten ertragen mussten, hatte die Berichterstattung aus dem Umfeld auch Folgen in der echten Welt. Mit Peter Klein und Yvonne Woelke werden zwei verheirateten Begleitern der Kandidaten im Hotel eine Affäre nachgesagt. Für Woelke ist das wohl nun das Aus ihrer Ehe.

Das berichtete sie selbst gegenüber "Bild". "Ja, ich bin zuhause ausgezogen", sagte sie der Zeitung. Untergekommen ist sie demnach bei einer ehemaligen Dschungel-Kandidatin. "Habe ein paar Sachen zusammengesucht und bin mit einem Koffer zu meiner Freundin Janina Youssefian. Ich wohne erst mal bei ihr, habe auch noch eine kleine Wohnung in Berlin", führte sie aus. Woelke hatte vorher mit Ehemann Stephan in einem gemeinsamen Haus in Hamburg gelebt, auch ihre Notunterkunft ist in der Elb-Metropole.

Woelke bestreitet die Affäre Peter Klein

Youssefian und Woelke kennen sich seit Jahren. Als die Anfang der 2000er als "Teppichluder" bekannt gewordene Youssefian letztes Jahr selbst bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" teilnahm, hatte Woelke sie begleitet. Dieses Jahr war sie zur Unterstützung ihrer Freundin, der Siegerin Djamila Rowe, wieder nach Australien gereist. Und war im Hotel mehrfach mit Peter Klein gesehen worden, der seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis begleitet hatte.

Dass die beiden eine Affäre hatten, leugnen sie immer noch. "Da war nix, alles nur freundschaftlich", sagte sie "Bild". Allerdings hatten Fotos die beiden eng kuschelnd gezeigt. Woelke macht indes Kleins Ehefrau Iris verantwortlich. Die sei nur eifersüchtig, spekuliert sie. "Sie versucht jetzt, ihre Ehe zu retten und hat mit ihren Gerüchten und Fantasien meine Ehe zerstört."

Dschungelcamp 2023 Finale mit Atemnot, Ziegenaugen, Ratten – und endlich Spaghetti Bolo 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Gigi, Lucas und Djamila waren die Finalisten der 16. Dschungelcamp-Staffel. Vor allem für Djamila war der Einzug ins Finale ein großer Erfolg. Immerhin kam sie erst als Nachrückerin für Schauspieler Martin Semmelrogge in die Show, weil dieser nicht nach Australien einreisen konnte. Als letzte Aufgabe erwartete die drei eine Solo-Prüfung, bei der sie jeweils fünf Sterne für das letzte Essen im Camp erspielen konnten. Mehr

Klein hatte vergangene Wochen Schlagzeilen gemacht, als sie sich ins Krankenhaus hatte einliefern lassen – nach eigenen Angaben als Reaktion auf die mutmaßliche Affäre ihres Ehemannes. Die als Mutter der Reality-Persönlichkeit Daniela Katzenberger bekannt gewordene Klein hatte nach den Gerüchten von Scheidung gesprochen, dann aber von Versuchen gesprochen, ihre Ehe zu kitten. "Vielleicht kann ich irgendwann mal verzeihen, aber vergessen kann ich es nicht", erklärte sie. Zuletzt hatte sie sich in einer Instagram-Story an ihren Mann gewendet. "Ich schaffe das nicht mehr", schrieb sie und verlinkte seinen Account.

Quellen: Bild, Instagram