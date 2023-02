Eine angebliche Affäre zwischen Peter Klein und Yvonne Woelke sorgte am Rande des Dschungelcamps für Schlagzeilen. Beide dementieren ein Verhältnis. Die Schauspielerin hat nun eine Erklärung, warum sie die Nähe des 63-Jährigen gesucht hat.

Das Fremdgeh-Drama um Iris Klein, ihren Mann Peter und seine angebliche Affäre Yvonne Woelke findet kein Ende. Die 41-Jährige hat jetzt in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung erklärt, warum sie während der Dschungelcamp-Dreharbeiten in Australien viel Zeit mit dem 63-Jährigen verbracht hat. "Ich wünsche mir seit meiner Hochzeit 2017 nichts sehnlicher, als endlich Mutter zu werden. Ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch, habe deshalb auch den Rat von Peter gesucht. Peter ist da ja sehr erfahren, hat zwei eigene Kinder und drei Adoptivkinder, Enkel. Er war wie eine Vaterfigur für mich", sagte Woelke.

Yvonne Woelke spricht über unerfüllten Kinderwunsch

Die Schauspielerin ist mit dem Hamburger Unternehmer Stephan Knobloch verheiratet. Seit Jahren habe sie versucht schwanger zu werden – ohne Erfolg. "Ich weiß nicht, warum es nicht geklappt hat. Ich habe auf Alkohol verzichtet, habe mich jobmäßig zurückgenommen. Auf die Ernährung geachtet. Alles vergebens, wir waren auch in einer Kinderwunschklinik. Aus der Gebärmutter musste sogar ein Polyp entfernt werden. Ich habe mir damals auch Selbstvorwürfe gemacht. Mich nicht als richtige Frau gefühlt. Es war eine Belastung für mich", erzählte Woelke.

Doch nach den Affärengerüchten um sie und Peter Klein steht ihre Ehe vor dem Aus. Yvonne Woelke musste aus dem gemeinsamen Haus ausziehen, wohnt zurzeit bei ihrer Freundin Janina Youssefian in Hamburg. Woelke hat mehrfach beteuert, dass sie kein Verhältnis mit Peter Klein gehabt habe.

Im Interview mit RTL-"Exclusiv" sagte sie: "Ich habe kein schlechtes Gewissen, weil ich nichts gemacht habe. Ich werde hier unschuldig bestraft. Nur weil man sich gut versteht, heißt das noch lange nicht, dass man eine Affäre hat. Wir hatten nie eine Affäre, wir haben nie etwas miteinander gehabt. Wenn er sie betrogen hat, dann nicht mit mir. Ich war da nicht dabei." Sie wünsche sich eine Aussprache mit Iris und Peter Klein, um alle Missverständnisse auszuräumen und auch eine Entschuldigung, denn Woelke macht Iris Kleins "krankhafte Eifersucht" für das Scheitern ihrer eigenen Ehe verantwortlich.

Iris und Peter Klein sind nach einem ersten Krisen-Treffen in einem Hotel in Ludwigshafen inzwischen wieder in ihrer Wahlheimat Mallorca. Dort hat die 55-Jährige Unterschlupf bei ihrer Tochter Daniela Katzenberger gefunden. "Ich versuche positiv nach vorne zu schauen und weiß aktuell noch nicht, was mir die Zukunft bringen wird. Am 27.2. wären es 20 Jahre Beziehung gewesen und nein ich lasse mich nicht weiter von dieser Schlange provozieren", schrieb Klein zu einem aktuellen Posting auf Instagram.

Quellen: "Bild"-Zeitung, RTL "Exclusiv", Iris Klein Instagram