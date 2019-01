Neues Jahr, neuer Style: Zac Efron (31, "The Lucky One") hat eine mutige Typveränderung gewagt und seine dunkelbraune Haarpracht in ein sehr helles Blond färben lassen. Seinen Bart lässt er dagegen weiter in seiner Naturhaarfarbe sprießen, was zusätzlich für einen interessanten Kontrast sorgt.

Den Fans präsentierte der Schauspieler seinen neuen Look nicht einfach mit einem schnöden Selfie, sondern in Form eines knackigen Instagram-Postings. Darauf ist Efron zu erkennen, wie er körperlich in Top-Form eine Kletterwand emporsteigt. Unter seiner schwarzen Mütze blitzen dabei deutlich sichtbar die blonden Locken hervor.

Für den Hollywood-Star ist es nicht der erste Ausflug in die "Welt der Blondinen". Bereits 2016 ließ er sich für seine Rolle in "Baywatch" die Haare heller färben. Dementsprechend wird auch in der Kommentarspalte gemunkelt, ob der neue Look Hinweis auf aktuelle Dreharbeiten für einen neuen Film sein könnte. Zuletzt war Efron 2017 in dem Zirkus-Epos "The Greatest Showman" zu sehen.