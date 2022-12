Hollywood-Star Zac Efron hat seiner Halbschwester Olivia mit zwei süßen Fotos zu ihrem Geburtstag auf Instagram gratuliert.

Hollywood-Star Zac Efron (35) hat mit zwei süßen Instagram-Fotos den Geburtstag seiner Halbschwester Olivia gefeiert. "Alles Gute zum Geburtstag, kleine Schwester", schrieb der Schauspieler zu den Aufnahmen, auf denen er zusammen mit dem Geburtstagskind zu sehen ist. Olivia ist die Tochter seines Vaters, David Efron, und dessen zweiten Frau.

Das erste Bild zeigt den 35-Jährigen, wie er Olivia im Arm hält, während sie liebevoll zu ihm hinaufschaut. Sie trägt ein Blumenstirnband, ihr großer Halbbruder ein Shirt in kräftigem Grün. Auf dem zweiten Bild kuschelt sich Olivia an seine Brust, während Efron sie festhält und ihren Kopf küsst.

Mehrere Film-Projekte geplant

Abgesehen von dem herzerwärmenden Treffen mit Olivia konzentriert sich Efron aktuell auf seinen Job. Eine Reihe großer Projekte stehen bei dem 35-Jährigen auf der Liste, darunter die Netflix-Liebeskomödie "The Family Affair" mit Joey King (23) und Nicole Kidman (55) sowie das Wrestling-Biopic "The Iron Claw" mit Lily James (33). "The Family Affair" und "The Iron Claw" werden 2023 erwartet.