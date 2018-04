"'Welchen Sinn haben alle Ziellinien, die wir im Leben überqueren, wenn da niemand ist, mit dem wir feiern können?' - Ich werde an jedem Deiner Ziele auf Dich warten, von jetzt an bis in alle Ewigkeit, Bruder!"

Im strömenden Regen steht "Baywatch"-Hottie Zac Efron (30, "The Greatest Showman") auf der Zielgerade des Boston Marathons. Er feuert seinen Bruder Dylan (26) an, durchzuhalten und begrüßt ihn auf der Ziellinie mit offenen Armen. Der Schauspieler findet die sportliche Leistung seines Bruders so großartig, dass er dessen Zieleinlauf sogar auf Video festhält und die Sequenz seinen Facebook-Fans zeigt - samt liebevollem Kommentar.