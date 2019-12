Ob Zach Braff (44, "Der letzte Kuss") sich seine Tricks wohl bei Kim Kardashian abgeschaut hat? Der Schauspieler postete auf seiner Instagram-Seite ein Foto, das ihn mit abklebten Brustwarzen zeigt. Sein Langarm-Shirt zieht der Schauspieler nach oben und gibt so freie Sicht auf seine präparierte Brust. Er hat nicht nur ein Kabel in der Mitte befestigt, viel auffälliger sind die hautfarbenen Klebestreifen in Blumenform, die seine Brustwarzen verbergen.

"Bei ALEX INC war die Bühne so kalt, dass meine Nippel aussahen, als würde ich Rosinen schmuggeln", schrieb der J.D.-Darsteller. Mit Serien-Kumpel Donald Faison (45, "Lieferung mit Hindernissen - Killer frei Haus"), der in "Scrubs - Die Anfänger" Dr. Christopher Duncan Turk spielte, ist er noch immer eng befreundet. Der kommentierte gleich amüsiert: "Befreie die Dinger, Baby."