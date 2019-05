Schauspieler Zach Braff (44, "Garden State") und Singer-Songwriter Joshua Radin (44, "Winter") sind schon lange gute Freunde. Dass sie diese Freundschaft auch eifrig pflegen, zeigt ein Instagram-Selfie, das die beiden beim Chillen zusammen zeigt. Während Braff mit nacktem Oberkörper und sexy Schnauzer daliegt, grinst Radin gelassen in die Kamera. Auch Radin teilte ein cooles Selfie auf seinem Account.

Die zwei Buddies kennen sich schon etliche Jahre. So ist Radin beispielsweise in Braffs erstem eigenen Film "Garden State" zu sehen, doch berühmt geworden ist er durch "Scrubs". Sein Song "Winter" setzt in einer der bekanntesten Szenen der Serie ein, als Dr. Cox (John C. McGinley, 59) realisieren muss, dass sein guter Kumpel Ben (Brendan Fraser, 50), mit dem er sich in der Folge immer wieder unterhält, an Leukämie gestorben ist.