Nach über zwei Jahren Beziehung haben sich Zayn Malik (25, "Mind Of Mine") und Gigi Hadid (22) getrennt. Dies gab zunächst der ehemalige Sänger von One Direction via Twitter bekannt. Auf seinem offiziellen Account veröffentlichte er folgenden Text: "Gigi und ich hatten eine unglaubliche, liebevolle und lustige Beziehung und ich habe großen Respekt und Bewunderung für Gigi als Frau und als Freundin. Sie hat so eine unglaubliche Seele. Ich danke unseren Fans dafür, zu diesem Zeitpunkt diese schwere Entscheidung und unser Privatleben zu respektieren. Wir wünschten, diese Nachricht hätte zuerst von uns kommen können. Wir lieben euch alle."

Sein Text zeigt, dass er die Folge wachsender und wie sich nun herausstellt wahrer Gerüchte ist, die sich zuletzt immer mehr häuften. Und auch Gigi nutzte ihren Twitter-Account, um ihre Sicht zum Liebes-Aus zu schildern: "Trennungs-Statements wirken oft unpersönlich, weil es keine Worte gibt um zu erklären, was zwei Menschen gemeinsam über Jahre hinweg erlebt haben. Nicht nur in der Beziehung, sondern im Leben an sich. Ich bin auf ewig dankbar für die Liebe, Zeit und Lektionen fürs Leben, die Z und ich miteinander geteilt haben. Ich will nur das absolut Beste für ihn und werde ihn weiterhin als einen Freund unterstützen, für den ich Respekt und Liebe empfinde."

Malik und das Supermodel kamen im November 2015 zusammen. Nur drei Monate zuvor hatte der Musiker seine Verlobung mit der Sängerin Perrie Edwards (24) aufgelöst.