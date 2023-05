von Laura Stunz Zu seinem Auftritt im "ZDF-Fernsehgarten" brachte Influencer Stefano Zarrella seine ganze Familie mit. Das gefiel den Zuschauern überhaupt nicht. Auf den sozialen Medien hagelte es reichlich Kritik.

Eigentlich wollte er bei seinem Auftritt seine kulinarischen Künste präsentieren, dann kam alles anders: Stefano Zarrella löste mit seinem Familien-Überraschungsauftritt im "ZDF-Fernsehgarten" am Sonntag eine Welle an Kritik aus. "Zarrella Garten, wie schlecht kann es noch werden?", kommentierte beispielsweise ein Nutzer den Auftritt der Zarrellas auf Instagram, ein weiterer sagt: "Langsam wird es lästig". Doch was war passiert?

Die Zarrella-Familie ist mittlerweile Stammgast in der Sendung. Erst in der Auftaktfolge am 7. Mai sah man Schlagerstar Giovanni Zarrella im Studio auf dem Mainzer Lerchenberg performen, eine Woche später folgte Bruder Stefano.

Überraschungsauftritt von Bruno Zarrella

Der 32-Jährige sollte am vergangenen Sonntag TV-Koch Armin Roßmeier vertreten, der die Zuschauer der Sendung normalerweise bekocht. Im Gepäck hatte der Food-Influencer als Koch-Vertretung aber nicht nur Rezepte für einen feinen Nudelsalat mit Zitroneneis als Nachspeise, sondern auch einen Großteil seiner Familie.

Papa Bruno, Onkel Egidio und Mama Clementina saßen im Publikum, letzterer warf Zarrella zum Muttertag vor seinem Auftritt noch ein "Viva la mamma!" zu. Dann nahm das Drama seinen Lauf: Während Zarrella kochte, sprang Papa Bruno plötzlich wie aus dem Nichts auf die Bühne und performte seiner Clementina zum Muttertag ein Ständchen auf Italienisch. Auch einen Blumenstrauß hatte er dabei, den er seiner Liebsten zum Schluss überreichte.

"Gar kein Bock mehr auf #Fernsehgarten"

Und während sich Clementina herzlich freute, nahm der Shitstorm auf Instagram, Twitter und Co. seinen Lauf. Ein Twitter-Nutzer kommentierte die Szene mit den Worten: "Papa Zarrella singt seiner Ehefrau zum #Muttertag ein Ständchen. Gar kein Bock mehr #Fernsehgarten." Andere User schrieben: "Wie bekomme ich dieses Bild je wieder aus meinem Kopf?" und "Jetzt singt, äh playbacked auch noch Papa Zarrella. Das muss diese Clankriminalität sein, von der alle sprechen."

Moderatorin Andrea Kiewel setzte noch einen oben drauf. Mit Onkel Egidio soll sie eine Woche zuvor bei einem Konzert von Giovanni einen kleinen Flirt-Moment gehabt haben. Im Hinblick darauf scherzte die 57-Jährige: "Hier ist Ihre Gastgeberin Andrea Zarrella". Für die Fans der Sendung ist der Auftritt ein "Tiefpunkt". Nutzer kommentieren das Verhalten der Zarrella-Familie als "peinlich", es sei schlimm, dass dafür die GEZ-Gebühren auf den Kopf gehauen werden würden.

Fans des Fernsehgartens können nun erst einmal aufatmen. Für kommenden Sonntag stehen Motto Promis wie Oli P. Captain Jack und auch Guildo Horn auf der Gästeliste und performen unter dem Motto Motto "80er meets 90er". Spätestens am 22. Juli sieht man zumindest einen Zarrella dann wieder im ZDF. Immer Samstags heißt es dann wieder zur Prime Time: "Film ab!" für die "Giovanni Zarrella Show".