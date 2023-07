Cory Monteiths Tod jährt sich zum zehnten Mal. Lea Michele hat in einem Instagram-Post mit rührenden Worten an ihn erinnert.

Bis zu seinem Tod im Juli 2013 war Lea Michele (36) mit ihrem "Glee"-Kollegen Cory Monteith (1982-2013) liiert. In einem Instagram-Post erinnert sie nun an den Schauspieler. An dessen zehnten Todestag am 13. Juli schreibt sie zu einem alten Schwarz-Weiß-Foto: "Zehn Jahre. Es fühlt sich an, als ob du erst gestern hier warst, gleichzeitig sind aber auch eine Million Jahre vergangen. Ich behalte all unsere Erinnerungen in meinem Herzen, wo sie sicher bleiben und nie vergessen werden."

"Vermissen dich jeden Tag"

Weiter schreibt Michele in ihrem emotionalen Posting: "Wir vermissen dich jeden Tag und werden nie das Licht vergessen, das du uns allen gebracht hast. Ich vermisse dich. Ich hoffe, du hast Taylor da oben gefunden und ihr spielt zusammen Schlagzeug." Ihr Follower weisen in der Kommentarspalte darauf hin, dass Michele damit den 2022 verstorbenen Schlagzeuger der Foo Fighters, Taylor Hawkins (1972-2022), meinen könnte.

Michele und Monteith lernten sich am"Glee"-Set kennen. In der Musical-Comedy-Fernsehserie (2009-2015) übernahmen sie die Rollen von Rachel Berry und Finn Hudson. Monteith erlag 2013 im Alter von nur 31 Jahren seiner schweren Drogensucht.

Im April 2018 gab Lea Michele ihre Verlobung mit Zandy Reich bekannt. Gut ein Jahr später, am 9. März 2019, heiratete sie den Geschäftsmann. Ihr gemeinsamer Sohn Ever kam am 20. August 2020 zur Welt.