Heards Schwester über angeblichen Streit: "Johnny taucht hinter mir auf und schlägt mir in den Rücken"

Johnny Depp soll bei einem Streit gewaltätig gewesen sein – das will Amber Heards Schwester Whitney Henriquez miterlebt haben. Sie bestätigt damit die Aussage ihrer Schester aus dem Kreuzverhör.

Whitney Henriquez hat im Prozess zwischen Johnny Depp (58) und ihrer Schwester, Amber Heard (36), ausgesagt. Sie beschreibt vor Gericht unter anderem einen Vorfall, der sich im Jahr 2015 ereignet haben soll. Henriquez habe miterlebt, wie Depp angeblich gewalttätig wurde.

Was zwischen Depp, Heard und Henriquez passiert sein soll

Depp und Heard hätten sich damals gegenseitig beschimpft. An einem Punkt sei der Streit eskaliert. Henriquez habe sich zusammen mit ihrer Schwester am oberen Ende einer Treppe befunden. Der Schauspieler sei die Stufen hochgerannt, habe sie geschlagen und am Rücken erwischt.

"Er taucht hinter mir auf und schlägt mir in den Rücken. Ich höre Amber schreien, schlag' nicht meine verdammte Schwester. Sie schlägt ihn, landet einen", sagte Henriquez, wie "CNN" berichtet. Bevor ein Bodyguard eingreifen konnte habe der heute 58-Jährige daraufhin angeblich Heard mit einer Hand an den Haaren gepackt. Mit der anderen habe er der Schauspielerin wiederholt ins Gesicht geschlagen, wie Henriquez aussagte. Whitney Henriquez bestätigte damit vor Gericht die Aussage ihrer Schwester. Als Heards Anwältin Elaine Bredehoft Whitney Henriquez fragte, ob sie zu diesem Zeitpunkt Drogen genommen hätte, machte die jüngere Schwester Heards eine überraschende Aussage: "Es war selten, dass ich nüchtern war", wie die "Daily Mail" berichtet.

Depp hatte bereits im April ausgesagt und behauptet, dass Heard bei dem Vorfall stattdessen versucht habe, ihn zu schlagen. Henriquez sei damals angeblich dazwischen gegangen und habe versucht, ihre Schwester aufzuhalten. Heard habe jedoch um sie herum geschlagen und den Schauspieler im Gesicht getroffen.

Whitney Henriquez beschrieb auch vor Gericht, dass Amber Heard zu Beginn der Beziehung fröhlich gewesen sei. Zum Ende der Ehe aber sei ihre Schwester abgemagert gewesen und habe unter Schlaflosigkeit gelitten. Johnny Depp habe Amber Heard im Laufe der Beziehung immer mehr kontrolliert – ihre Kleidung und ihre Karriere. Wann immer Depp Alkohol oder Drogen konsumiert habe, sei es zum Streit gekommen. Whitney Henriquez hatte eine Zeit lang bei Depp und Heard gelebt und ihn als ihren Bruder betrachtet.

Amber Heard und Johnny Depp lernten sich 2009 während der Dreharbeiten für den Film "The Rum Diary" kennen. Der Streifen basiert auf dem gleichnamigen Roman des US-Schriftstellers Hunter S. Thompson. Depp spielt die Rolle des Journalisten Paul Kemp, der einen Job in Puerto Rico annimmt. Dort verliebt er sich in eine Frau namens Chenault, dargestellt von Amber Heard. Depp und Heard kamen sich vor der Kamera näher, privat waren beide zu dieser Zeit aber noch anderweitig liiert.

Der Prozess Depp gegen Heard

Johnny Depp hat Amber Heard wegen eines Beitrags, den sie 2018 in der "Washington Post" veröffentlichte, auf 50 Millionen Dollar verklagt. Darin behauptete sie, Opfer von häuslicher Gewalt zu sein. Ihren Ex-Mann hatte sie nicht namentlich erwähnt. Depp behauptet, der Beitrag habe dennoch seine Karriere ruiniert, seinen Ruf beschädigt und dadurch viel Geld gekostet. Heard hat eine Gegenklage gegen ihren Ex in Höhe von 100 Millionen Dollar eingereicht.

Das Paar hatte 2015 geheiratet. Bereits 2016 trennten die beiden sich wieder und wurden 2017 geschieden. Beide Parteien haben sich unter anderem mehrfach gegenseitig der häuslichen Gewalt beschuldigt. Einen Verleumdungsprozess gegen die Zeitung "The Sun" in Großbritannien hatte der Schauspieler 2020 verloren. Das Blatt hatte Depp in einem Artikel als "Ehefrauenschläger" bezeichnet. Depp hatte alle Anschuldigungen häuslicher Gewalt zurückgewiesen.

