Der derzeitige Real-Madrid-Trainer und dreimalige Weltfußballer Zinédine Zidane (47) trauert öffentlich um seinen älteren Bruder, Farid Zidane, der in der vergangenen Woche mit 54 Jahren überraschend verstorben war. Auf seinem Instagram-Account schreibt der französische Fußball-Star rührenden Zeilen zu einem Schwarz-Weiß-Foto der beiden: "Mein großer Herzensbruder Farid. Du hast mir immer den Weg gezeigt. Du warst gerecht, großzügig und mutig. Du hast andere so sehr geliebt und andere haben dich so sehr geliebt! Ich bin so stolz auf dich. Für immer in meinem Herzen."

Die traurige Nachricht hatte der Fußball-Klub Real-Madrid per offizieller Mitteilung bestätigt, nachdem Zinédine Zidane am Freitag "aus persönlichen Gründen" aus dem Trainingslager in Montreal, Kanada, abgereist war.