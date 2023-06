Zlatan Ibrahimovic hört auf. "Ich verabschiede mich vom Fußball", sagte der Schwede unter Tränen am Sonntag nach dem Spiel in Mailand.

Zlatan Ibrahimovic (41) hat sein Karriereende verkündet. Nach dem letzten Spiel der Saison in der italienischen Liga, bei dem sein Verein Mailand im heimischen Stadion gegen Verona gewann, sagte der selbsternannte "Fußballgott" unter Tränen und mit zittriger Stimme:

Zlatan Ibrahimovic: "Ich möchte mich bei meiner Familie bedanken"

"Ich kann nicht atmen, aber es ist okay. So viele Erinnerungen, so viele Emotionen in diesem Stadion [...] Ich möchte mich bei meiner Familie und den Menschen, die mir nahestehen, für ihre Geduld bedanken, bei meiner zweiten Familie - den Spielern, dem Trainer und den Mitarbeitern - für die Verantwortung, die ihr mir übertragen habt, und bei den Vorstandsmitgliedern für die Chance", erklärte der gebürtige Schwede, der von 2010 bis 2012 und ab 2020 für den italienischen Top-Klub spielte.

Wie die italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" weiter berichtet, wandte er sich danach direkt an die Fans: "Von ganzem Herzen möchte ich euch Fans danken. Ihr habt mich mit offenen Armen empfangen, ihr habt mir das Gefühl gegeben, zu Hause zu sein, ich werde ein Milanista auf Lebenszeit sein", so Ibrahimovic und er schob hinterher: "Es ist an der Zeit, mich vom Fußball zu verabschieden, nicht von euch."

Wie es nach der Sportprofi-Zeit für Zlatan Ibrahimovic weitergeht, ist noch nicht bekannt.