Seit 2001 sind Helena Seger und Zlatan Ibrahimovic liiert und haben zwei gemeinsame Kinder. Nach so langer Zeit wollte der Fußballer seine Freundin heiraten – doch die ließ ihn abblitzen.

Als Fußballprofi hat Zlatan Ibrahimovic Großes erreicht. In über 800 Spielen stand er als Stürmer auf dem Platz, spielte in verschiedenen Ligen und erzielte dabei rund 500 Tore. Mit der schwedischen Nationalmannschaft nahm er an mehreren Europa- und Weltmeisterschaften teil. Im Juli dieses Jahres beendet er im Alter von 41 Jahren seine Karriere. Beruflich feierte der Sportler also vor allem Erfolge – privat hingegen musste er eine schmerzhafte Niederlage einstecken.

Im Interview mit dem britischen Moderator Piers Morgan verriet Ibrahimovic jetzt, dass seine langjährige Partnerin Helena Seger seinen Heiratsantrag abgelehnt hat. "Ich hab es getan. Sie hat Nein gesagt", antwortete Ibrahimovic auf die Frage, ob er je um die Hand von Seger angehalten habe. "Das war vor einigen Jahren. Ich sagte, nach 20 Jahren verdienst du es, mit mir verheiratet zu sein. Sie sagte: 'Ich muss nicht mit dir verheiratet sein, um mit dir zusammen zu sein.' Sie ist stark, sie ist sehr stark", erzählte der 42-Jährige.

Zlatan Ibrahimovic will Helena Seger keinen zweiten Antrag machen

Die überraschende Reaktion seiner Freundin habe er im Nachhinein "cool" gefunden, sagte Ibrahimovic. "Denn wenn man das tut, bekommt man mehr Respekt von mir, weil ich nicht immer gewinnen muss." Einen erneuten Antrag wolle er der 53-Jährigen nicht machen. "Sie hatte eine Chance, sie wird keine zweite Chance bekommen. Aber sie hat zwei Jungs von mir, das ist noch wichtiger als verheiratet zu sein", sagte Ibrahimovic.

Der Sportler und das Ex-Model sind seit 2001 liiert und haben zwei Söhne im Alter von 17 und 15 Jahren. In einem Interview mit der schwedischen "Elle" schloss Seger 2021 aus, vor den Traualtar zu treten. "Eine Hochzeit könnte mein Unabhängigkeitsgefühl stören. Ich möchte nicht einfach als Spielerfrau oder Miss eines Schönheitswettbewerbs abgestempelt werden. Ich glaube, die Leute wissen gar nicht, wie viel ich studiert, gearbeitet und gekämpft habe", sagte die Schwedin, die ein abgeschlossenes BWL-Studium hat und eine eigene Karriere vorweisen konnte, als sie Ibrahimovic vor über 20 Jahren kennenlernte.

Über die erste Begegnung auf einem Parkplatz in Malmö verriet sie: "Liebe auf den ersten Blick? Nein. Er hatte seinen Ferrari schlecht geparkt, sodass er meinen Mercedes blockierte und ich nicht ausparken konnte. Ich habe ihn ziemlich angemault, dass er sofort abhauen soll und wie man sieht, hat ihm das gefallen. Ich glaube, ich gefalle Zlatan, weil ich ihm Paroli biete." So wie nun auch beim verschmähten Heiratsantrag.