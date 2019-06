"Ich finde es toll, dass es nicht in einer App und nicht an einem Filmset war. Mein Freund wusste, dass ich jemanden treffen wollte - nicht einmal für etwas Ernstes, eher nur, um einfach flachgelegt zu werden, um ganz ehrlich zu sein - und er brachte Karl mit."

Schauspielerin Zoë Kravitz (30) soll ihren Partner Karl Glusman (31) im Mai heimlich geheiratet haben. Vor drei Jahren lernten sich die beiden über einen gemeinsamen Bekannten kennen, wie sie in einem "Vogue"-Interview verriet. Obwohl sie an jenem Abend nicht auf der Suche nach der großen Liebe war, habe sie sofort etwas gespürt, als sie Karl sah, erklärte sie weiter. Der habe aber zunächst mit einer blonden Frau neben ihm geplaudert, was dem "Big Little Lies"-Star gar nicht gefallen habe: "Aber er hat mir später erklärt, dass er einfach nervös war." Im Juni soll in Frankreich eine große Hochzeit folgen, berichtete "Us Weekly" zuvor.