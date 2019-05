Mal wieder ist Hollywoods Dunstkreis für eine Überraschung gut. Die Schauspielerin Zoë Kravitz (30, "Big Little Lies") soll angeblich ihren Verlobten Karl Glusman (31) geheiratet haben. Ein Insider habe gerade erst der amerikanischen Zeitschrift "Us Weekly" verraten, dass die beiden sich auf dem Standesamt das Jawort gegeben haben sollen. Für den Juni sei noch eine richtige Zeremonie in Frankreich geplant. Aber wer ist ihr neuer Ehemann überhaupt?

Bekannt aus "Nocturnal Animals"

Karl Glusman ist ebenfalls Schauspieler. Er und Kravitz sind seit 2016 ein Paar. Glusman wurde in New York geboren und zog später mit seiner Familie in die Nähe von Portland. Der Schauspieler ist deutsch-irischer Abstammung. Er nahm bereits am College Kurse und lernte später am William Esper Studio in New York.

Zwar ist Glasman auch schon seit mehr als zehn Jahren in Filmen zu sehen, er ist allerdings deutlich unbekannter als seine berühmte Frau. Er konnte jedoch auch schon Rollen in Filmen wie "The Neon Demon" und "Nocturnal Animals" ergattern.

Im Oktober 2018 verriet Kravitz dem "Rolling Stone", dass die beiden sich verlobt hatten. Klassisch romantisch war der Antrag allerdings nicht. "Ich war in Jogginghosen. Ich glaube, ich war ein bisschen betrunken", erklärte die Schauspielerin. Glusman habe in ihrem Wohnzimmer um ihre Hand angehalten. Er habe sie zuerst umarmt und sie habe sich Sorgen gemacht, weil sein Herz so schnell geschlagen habe, aber dann sei Glusman auf die Knie gegangen und habe eine Schachtel mit ihrem Traumring hervorgeholt.