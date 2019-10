Scrollt man durch seinen Instagram-Feed, sieht man ein perfektes Foto nach dem anderen. Was dabei gerne vergessen wird: Um dieses eine Bild zu bekommen, wird meist eine ganze Reihe an Aufnahmen gemacht. So ging es jetzt auch Zoe Saldana (41, "Guardians of the Galaxy"), wie ihr neuestes Posting verrät. Zu einer Selfie-Slideshow schreibt sie: "Ich brauche echt all die Anläufe, um ein halbwegs vernünftiges Bild von mir zu bekommen."

Auf den Fotos sieht man, wie die Schauspielerin Grimassen schneidet, die Augen fast geschlossen hat oder einen Knutschmund formt. Ihr ehrlicher Post kommt bei den Fans sehr gut an: Sie können Saldanas Erfahrung nicht nur teilen, sondern sind sich auch einig, dass die US-Amerikanerin auf jeder einzelnen Aufnahme umwerfend aussieht.