Jana Ina Zarrella hat bei Instagram ihrem Sohn Gabriel zum 15. Geburtstag gratuliert und ein gemeinsames Bild veröffentlicht.

Jana Ina Zarrella (46) hat ihrem Sohn am 23. September liebevoll zum 15. Geburtstag gratuliert. In einem Instagram-Post schrieb sie zu einem Bild, auf dem sie das Geburtstagskind fest umarmt: "Vor 15 Jahren bist du geboren. Es ist alles tatsächlich schneller gegangen als wir dachten und der Start war anders als wir uns vorgestellt haben."Aber von Anfang an habe ihr Sohn gezeigt, "dass du ein Kämpfer bist". Auf dem Foto steht der 15-Jährige mit dem Rücken zur Kamera und überragt seine Mutter deutlich.

Auch Giovanni Zarrella gratuliert seinem "Löwen"

Er habe ein großes Herz und sein Lächeln sei ansteckend, erzählt die Moderatorin des Weiteren über ihren Nachwuchs und endet das Posting mit: "Du bist ein toller Mensch. Wenn ich dich sehe, platze ich vor Stolz und weiß, dass wir alles richtig gemacht haben. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz." Ehemann Giovannia Zarrella (45), der derzeit als "The Voice"-Coach im TV zu sehen ist, teilte das Bild des Duos in einer Instagram-Story und kommentierte es mit: "Happy Birthday mein Löwe."

2010 berichtete Giovanni Zarrella der "Bild"-Zeitung, dass Gabriel vier Wochen zu früh auf die Welt gekommen sei. In einer Kölner Klinik mussten die Ärzte um das Leben des Kleinen kämpfen. "Ich durfte nicht mehr zu Gabriel, weil sein Lungenflügel kollabiert war", erklärte der Moderator und Sänger. "Die Ärzte beruhigten mich und sagten, sie müssten einen kleinen Schnitt machen, um den Lungenflügel wieder aufzupumpen." 15 Monate nach der Geburt sei er jedoch wahnsinnig groß und extrem kräftig, erklärte Zarrella damals.

Giovanni Zarrella und seine Ehefrau heirateten am 30. August 2005 standesamtlich und am 3. September desselben Jahres kirchlich. Ab Oktober 2005 wurde die Doku-Soap dazu, "Just Married", bei ProSieben ausgestrahlt. Im September 2008 kam ihr Sohn Gabriel zur Welt. Die Celebrity-Doku "Jana Ina & Giovanni - Wir sind schwanger" (ProSieben) begleitete das Ehepaar bis zur Geburt des Kindes. Anfang 2013 kam dann ihre Tochter zur Welt.