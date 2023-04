Der Frankfurter Kaya Yanar ist bald im Zirkus zu sehen. Fans müssen aber in die Schweiz reisen, um ihn in der Manege zu sehen.

Kaya Yanar (49) tritt im Zirkus auf. Die Witzeleien des deutschen Comedian gibt es allerdings nur in Zürich. Dort tritt Yanar bei der Tournee von Circus Knie vom 6. Mai bis 4. Juni im Abendprogramm auf, wie der Zirkus bekanntgab.

Yanar, der in Frankfurt geboren wurde und türkische Wurzeln hat, lebt mit seiner Schweizer Frau und zwei Kindern in der Schweiz. Die Familienidylle machte er in gleich zum Gag: "Seitdem ich verheiratet bin, weiß ich, dass ich in die Manege gehöre", zitierte Circus Knie ihn. "Denn meine Frau sagt ständig "Mach beim Abwasch nicht immer so einen Zirkus!""