In fünf Jahren will Leni Klum einen Hund haben - und in 15 Jahren schon zwei Kinder. Das verriet sie im Interview.

Leni Klum (18) hat am vergangenen Freitag ihre neue "Fila meets Leni Klum"-Kampagne für Deichmann gefeiert. Stars wie Elena Carrière (26), Cheyenne Ochsenknecht (22), Alex Maria Peter (25), Soulin Omar (21) oder Janin Ullmann (41) kamen zu der Party in Hamburg, die unter dem Motto "On the move" stattfand.

Für Fila ist Leni Klum schon zum zweiten Mal das Gesicht. Auch in ihrem eigenen Schrank dürfen weiße Sneaker mit Plateausohle nicht fehlen, wie die junge Klum anlässlich der neuen Kampagne im Interview verriet: "Das sind einfach die bequemsten."

Leni allein in New York

Wenn sie nicht gerade in Hamburg mit Deichmann und Fila feiert, widmet sich Leni Klum seit einem Jahr in New York ihrem Studium der Innenarchitektur und ihrer Modelkarriere. Das Leben im Big Apple und ohne ihre Modelmutter ist noch relativ neu - erst letztes Jahr ist Leni von Zuhause ausgezogen.

Wie sie im Interview erzählt, war es offenbar die richtige Entscheidung: "Das Leben in New York ist großartig, ich liebe es dort und war total aufgeregt, dorthin zu ziehen. Man kann in der Stadt so viel machen. Ich vermisse L.A. also nicht allzu sehr."

Die erste Nacht ohne Mama wurde auch gelebt, wie es wohl jede 18-Jährige tun würde: "Ich bin lange wach geblieben. Sonst sagt meine Mutter immer, 'Es ist Schlafenszeit'. Und ich habe Chips zum Abendbrot gegessen."

Zwei Kinder in fünfzehn Jahren

Sorgen um den Lebensstil ihrer Tochter muss sich Heidi Klum aber nicht machen: Lenis Zukunftspläne klingen schon sehr erwachsen: In fünf Jahren will Leni Klum mit dem Studium fertig sein und einen Hund haben. Und in fünfzehn Jahren will sie verheiratet sein und zwei Kinder haben, und zwar "einen Jungen und ein Mädchen."