Penny Lancaster ließ sich bei der City of London Police zur Hilfspolizistin schulen.

Rod Stewarts Ehefrau Penny Lancaster wird bei den Feierlichkeiten zur Krönung von König Charles III. als Polizistin im Dienst sein.

Im Rahmen der dreitägigen Feierlichkeiten zur Krönung von Charles III. (74) wird es am 7. Mai dieses Jahres auch ein mit zahlreichen Stars besetztes öffentliches Konzert auf Schloss Windsor geben. Wie Altrocker Rod Stewart (78) jetzt gegenüber dem "Mirror" verriet, wird bei diesem Anlass auch seine dritte Ehefrau Penny Lancaster-Stewart (51) als Hilfspolizistin im Einsatz sein. "Meine Frau wird als Polizistin im Dienst sein", erklärte Stewart wörtlich.

Penny Lancaster ist seit 2021 Hilfspolizistin

Lancaster schloss im April 2021 ihre Ausbildung zur Hilfspolizistin bei der City of London Police ab, und ist seitdem regelmäßig in der britischen Hauptstadt auf Streife. Auch bei der Beisetzung von Queen Elizabeth II. (1926-2022) im September vergangenen Jahres war Lancaster im Einsatz.

Rod Stewart schließt Teilnahme an Krönungskonzert aus

Welche Musikgrößen bei Charles' Krönungskonzert auftreten werden, ist gegenwärtig noch nicht bekannt. Musik-Legende Stewart schloss seine Teilnahme gegenüber dem "Mirror" jedoch aus. "Nein, ich werde nicht da sein", erklärte der im Jahr 2016 vom damaligen Prinz Charles zum Ritter geschlagene. Stewart wird sich demnach an besagtem Datum in Las Vegas aufhalten, wo er derzeit für seine Konzert-Reihe "The Hits" regelmäßig im legendären Caesars Palace auftritt.