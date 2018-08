Ganze 33 Jahre ist es her, dass Marty McFly und sein DeLorean die Kinoleinwände dieser Welt eroberten. Heute genießen die "Zurück in die Zukunft"-Filme Kultstatus. So ist es auch kaum verwunderlich, dass eine Reunion der Stars aus der Sci-Fi-Trilogie die Herzen ihrer Fans höher schlagen lässt.

Zuletzt trafen Michael J. Fox (57), Christopher Lloyd (79) und Lea Thompson (57) 2015 anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Trilogie aufeinander. Am vergangenen Wochenende tauchten sie nun zusammen auf der Fan Exposition in Boston auf. Diesmal hatten sie sogar Thomas F. Wilson (59) in Schlepptau.

Wie in alten Zeiten

Ihre Wiedersehensfreude teilten die "Zurück in die Zukunft"-Stars mit ihren Fans und Followern auf Instagram. "Vier alte Freunde kehren aus der Zukunft zurück", schrieb etwa Lorraine-Baines-Darstellerin Lea Thompson zu dem Schnappschuss, auf dem die vier Arm in Arm in die Kamera grinsen. "Wow. Das passiert gerade wirklich", kommentiert Wilson, der in den Filmen Bösewicht Biff Tannen verkörpert, das Wiedersehen. Über ihn scherzt McFly-Mime Fox in seinem Kommentar zum Bild: "Zurück in 2018, sogar Biff hat es geschafft". Doc-Brown-Darsteller Christopher Lloyd lässt sich hingegen zu einem einfachen "Das war besonders" hinreißen.

Für ihre Fans scheinen die vier Darsteller auch heute noch echte Helden zu sein. So heißt es in den Bildkommentaren unter anderem: "Dieses Foto ist so fantastisch, dass ich Tränen in den Augen habe", "Die besten Filme aller Zeiten" oder gar "Back to the Future 4 kann immer noch passieren".

Die Hoffnung stirbt zuletzt

Wer sich nun jedoch Hoffnung auf einen vierten Teil der Sci-Fi-Reihe macht, wird bitter enttäuscht. Eine Fortsetzung oder gar ein Remake von "Zurück in die Zukunft" wird es vorerst nicht geben - das haben Regisseur Robert Zemeckis (66) sowie Drehbuchautor und Co-Produzent Bob Gale (67) schon mehrfach klargestellt. 2015 erklärte Zemeckis dem britischen "Telegraph": "Das kann nicht passieren, solange Bob und ich nicht tot sind."