Dieses Foto von Jennifer Aniston und Adam Duritz, Sänger der Band Counting Crows, entstand im Jahr 1995. Ein Jahr zuvor feierte Anistons Serie "Friends" Premiere und die Schauspielerin wurde zum gefeierten Serienstar. Adam Duritz und Randall Slavin verbindet eine jahrelange Freundschaft. In seinem Song "Mr. Jones" gibt es die Zeile: "We all want something beautiful". So heißt auch Slavins neuer Bildband , aus dem die Promi-Fotos stammen, und der am 5. November 2019 erscheint.