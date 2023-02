von Christina Klein Jeder hat mindestens einmal im Leben schon eine veraltete Liebesfloskel zu hören bekommen. Doch oftmals sind sie schlichtweg falsch und sollten aus dem Ratschläge-Katalog gestrichen werden.

Gutgemeinte Sprüche und Floskeln sind gerade in der Liebe oder bei Liebeskummer alles andere als beliebt. Der Inhalt der veralteten Sprüche ist oftmals irreführend, suggeriert eine falsche Botschaft oder aber eine nicht mehr zeitgemäße Erwartungshaltung. Diese fünf Sprüche gehören aus dem Ratschläge-Katalog gestrichen.

"Liebe tut weh"

Falsche Message: Es ist ganz normal und völlig in Ordnung, in einer Paarbeziehung zu leiden.

Veto: Das ist natürlich nicht in Ordnung und auch die gegenseitige finanzielle Abhängigkeit vom Partner hat sich in den letzten Jahrzehnten geändert.

Fazit: Keiner sollte leiden oder unglücklich sein in einer Beziehung. Eine kurze Phase: meist ok. Ein Dauerzustand: nicht ok.

"Die Zeit heilt alle Wunden"

Falsche Message: Stell dich nicht so an, bald wird ganz sicher alles besser.

Veto: Das kann man pauschal nicht sagen. Gerade in der Liebe gibt es auch Wunden oder Verluste, die die Zeit nicht zu heilen vermag.

Fazit: Bitte den aktuellen Schmerz ernst nehmen, auch wenn dieser lange anhalten sollte beim Gegenüber, anstatt diesen Spruch zu bringen.

Ratschläge in der Liebe durch alte Sprüche sind nicht mehr zeitgemäß

"Liebe überwindet alles"

Falsche Message: Egal, was der Partner veranstaltet, wenn es "wahre Liebe" ist, dann überwindet man es. Dieser Spruch stellt nicht nur die Intensität der Liebe infrage, er vermittelt auch, dass man alles auszuhalten hat, gerade weil es ja die "große Liebe" ist oder sein soll.

Veto: Durch diesen Spruch leidet man, hält mehr aus, als man sollte und das alles nur, weil man sich eventuell einredet, dass man das bei der "wahren Liebe" eben muss.

Fazit: Auch bei der vermeintlich "großen Liebe" gibt es zum Selbstschutz Grenzen und Konflikte, die geklärt werden müssen. Liebe alleine reicht dafür nicht.

"Was sich liebt, das neckt sich"

Falsche Message: Mies verpackte Kritik, die man aushalten und mit Humor nehmen soll, weil der andere einen ja nur lieb hat.

Veto: Wenn es sich um kleine Sticheleien handelt, mag der Satz noch stimmen, doch schnell wird diese Floskel verwendet, wenn eigentlich ein tieferes Problem gespickt mit Kritik, Sarkasmus und Zynismus adressiert wird.

Fazit: Man sollte genau hinhören, was gesagt wurde und aufpassen, dass einen das Necken nicht verletzt.

"Alte Liebe rostet nicht"

Falsche Message: Wen man einmal liebte, den bekommt man nie wieder ganz aus seinem Herzen.

Veto: Das kann man absolut nicht pauschalisieren. Es kommt ganz auf die Personen und die Umstände der Trennung an.

Fazit: Der Spruch soll meist nur einen längst vergangenen Stellenwert in dem Leben des anderen untermalen, der oftmals nicht mehr aktuell ist und für ein geringes Selbstwertgefühl stehen könnte.

+++ Lesen Sie auch +++

Dating Kolumne: Aus dem Nichts ließ er die Hosen runter – beim zweiten Date

Trennung von einem Narzissten: Warum der Abschied viel schwerer ist als bei anderen Beziehungen

Wann hört das auf? Liebeskummer dauert in der Regel ein Jahr an