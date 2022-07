von Christina Klein "Morgen ist auch noch ein Tag"... zum Daten, zum Aufgeben, zum Neustart oder eben um einfach mal zu sagen: Diese zehn Sprüche nerven jede Single-Frau ganz gewaltig und sollten aus dem nett gemeinte Ratschläge-Re­per­toire dringend gestrichen werden.

Man hat sich gerade getrennt oder ist schon seit etwas längerem Single, zwei fast garantierte Lebenssituationen, um einen der folgenden Sprüche abzubekommen. Einmal bitte die gedankliche Hand hoch, wer von Ihnen hat noch nie einen Spruch gehört wie "Andere Mütter haben auch schöne Söhne"?

Die meisten Sprüche dieser Art sind gutgemeinte Ratschläge von Freunden und Familie, doch sie sind oftmals nicht nur so durchgekaut und inhaltslos, dass es einen als Single nur noch nervt. Viele kennen die Situation, in der man der Freundin sein einsames und leicht verzweifeltes Leid klagt und sie, die eventuell glücklich vergeben ist, dann einen oder sogar gleich mehrere Sätze dieser Art rausholt. Nett gemeint, ja. Aber ob sie einen damit nicht eher noch wütender macht? Auch ja.

1. "Kopf hoch: Für jeden Topf gibt es einen Deckel"

Diesen Spruch kennen auch viele und die besonders kecke Antwort darauf von manchen Frauen ist dann oftmals "Dann bin ich wohl ein Wok". Puh, Frage und derartige Antwort bitte lassen.

2. "Ach, suchen musst du nicht. Man verliebt sich sowieso immer dann, wenn man nicht damit rechnet."

Aha und wenn ich nicht suche und meine primär vergebenen Freunde kaum noch mit Kind und Kegel das Haus verlassen, dann kommt der potenzielle Partner woher? Aus meinem Sofa emporgestiegen?

Nett gemeinte Sprüche für Singles sollen oftmals das Thema beenden

3. "Sei doch mal ein bisschen offener"

Genau, weil man das nicht in der heutigen Zeit beim Daten eh sein muss. Also hat jemand schon mal da draußen mit einer Stichpunkt-Liste an Erwartungen getindert und auch nur einen einzigen Treffer gelandet? In der Regel schraubt man seine Anforderungen an den künftigen Partner meist eh schon runter und dann noch so einen Spruch zu hören, ist lediglich eine Schuldzuweisung an die eigene Person.

4. "Deinen Mann muss man auch erstmal backen"

Witzig gemeint, bedeutet aber, dass man die Suche direkt aufgeben kann, weil es für einen selbst und seine Wünsche keinen Partner gibt. Selten so gelacht.

5. "Liebe auf den ersten Blick ist sowieso was für Teenies"

Ja, weil Liebe und das Empfinden altersabhängig ist? Leider nicht der Wahrheit entsprechend. Ein Teenager kann die große Liebe und auch die Liebe auf den ersten Blick finden, genauso wie ein älterer Mensch. Das große Gefühl Liebe bemisst sich nicht an Alter und Reife.

6. "Wenn du nicht aufpasst, wirst du eine alte verbitterte Jungfer"

Wen bitte bringt dieser Satz weiter? Gerade wenn man schon auf Partnersuche ist, ist es kränkend sowas zu hören. Man kann sich eben doch keinen "backen". Aber als alte Jungfer, um noch mehr Klischees zu erfüllen, bewirft man diesen Sprücheklopfer dann auch wie bei den "Simpsons" mit Katzen bitte.

7. "Männer mögen es nicht, wenn Frauen zu selbstständig sind"

Leider tatsächlich auch in der heutigen Zeit noch eine verbreitete Einstellung, über die nur wenige offen sprechen. Und auch, wenn das auf den einen oder anderen Mann zutreffen sollte, dann ist er, der die 50er-Jahre Hausfrau am Herd erwartet, wenn er wie ein Superheld nach Hause kommt und das Geld mitbringt, wohl eher nicht der Richtige.

Me-Time und Einsamkeit sind zwei unterschiedliche Dinge

8. "Du musst dein Beuteschema ändern"

Um dann jemanden zu daten, den ich nicht angucken mag oder bei dessen Geschwafel man einschläft? Es gibt keine Garantie dafür, dass es egal mit welcher Optik oder mit welchem Charakter, Beruf, Hobby überhaupt einen auf dem Datingmarkt gibt, der passt. Warum dann für den eigenen Geschmack nach unten orientieren?

9. "Der Richtige für dich kommt auch noch" oder "Du findest einen Besseren"

Das steht nirgends in Stein gemeißelt und derartige Sätze werden gerne verwandt, um das Thema, dass man zum Beispiel unglücklich ist, schnell und mehr oder weniger elegant vom Tisch zu bekommen.

10. "Alleinsein ist doch total schön, ich vermisse das oft"

Wundervoll, wenn man sowas von seiner verheirateten Freundin mit Kindern hört und einem selbst vor Stille die Ohren sausen. Jeder Mensch möchte mal mehr oder weniger lange alleine Zeit für sich haben. Keiner möchte in der Regel immer alleine oder sogar einsam sein.