von Rebecca Häfner Lange Zeit hat Jana Crämer Liebesgeschichten erfunden, um dazuzugehören. Hinter die vielen ersten Male der Liebe konnte sie als Einzige keinen Haken setzen. Doch heute spricht sie offen darüber, dass sie noch nie einen Partner oder Sex hatte.

Für die meisten Menschen ist es normal, dass sie in der Schule ihre ersten Erfahrungen mit Dates, Paarbeziehungen, Küssen und Sex machen – oder spätestens in ihren Zwanzigern. Bei den Absolute Beginners ist es anders. So werden Frauen und Männer bezeichnet, die auch im Erwachsenenalter noch keine Erfahrungen in Beziehungen sexueller Natur gesammelt haben. Schätzungsweise betrifft das rund zwei Millionen Menschen in Deutschland. Eine von ihnen ist die 40-jährige Jana Crämer. Im Interview mit dem stern spricht sie über ihr neues Buch, ihre Essstörung, wie sie ihren Körper gehasst hat und wie es ist, noch nie eine Beziehung gehabt zu haben.