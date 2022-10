von Tina Molin Als meine neunjährige Tochter mich neulich fragte, wo die Babys rauskommen, griff ich in unser Bücherregal. Gemeinsam studierten wir Seite um Seite und lernten über Kondome, Femidome, Lecktücher und Anschnalldildos.

"Mama, wo kommen eigentlich die Babys raus und wo das Pipi?", fragt meine Tochter. Ich will gleich zu erklären anfangen, schließlich ist das ein günstiger Augenblick. Unsere Tochter ist 9 Jahre alt, was ich jetzt zum Thema Sex erklären darf, wird gehört. Noch findet sie mich schließlich cool und hängt an meinen Lippen. Wenn sie dann erst Teenager ist und ich "Boomer" (also uncool), ist der Zug abgefahren.