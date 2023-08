Warum in einer narzisstischen Beziehung das Wort "nein" einer Kriegserklärung gleicht

von Christina Klein Anhand eines einzigen Wortes ist es möglich, in einer Beziehung einen Narzissten zu überführen. Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung haben in der Regel ein großes Problem, das Wort "nein" von ihrem Gegenüber zu akzeptieren.

Narzissten sind Meister der Manipulation. In der Beziehung mit einem solchen Menschen wird man schnell zu seiner Marionette. Das Ziel vieler Narzissten innerhalb einer Beziehung ist es, das Gegenüber zu erobern und zu brechen.

Gerne suchen sich Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung Partner aus, die eigentlich ein starkes Wesen und Naturell haben – nur so fühlt sich ein Narzisst stark, wenn er jemanden hörig machen kann, der eigentlich eine starke Persönlichkeitsstruktur aufweist. Menschen, die eher labiler und sensibler sind, sieht ein Narzisst vielfach nicht als Herausforderung an, daher werden diese schneller uninteressant.

Ein Mensch, mit einem eher stärkeren Charakter hingegen, neigt häufiger dazu, der Manipulation eines Narzissten Widerworte entgegenzusetzen. Doch was passiert, wenn man einem Menschen, dessen Ziel Kontrolle und Manipulation ist, ein "nein" als Antwort auf eine Bitte oder Frage entgegenbringt? Narzissten neigen dazu, die Realität zu verdrehen – man kann eine Situation oder Aussage wiedergeben, die nur wenige Minuten oder Stunden her ist und der Narzisst "erinnert" eine andere Version der Geschehnisse, als man selbst. Man kann davon ausgehen, dass die Version, die der Narzisst schildert, immer besser für ihn ist und sollte es eine Schuldfrage geben, diese bei dem Gegenüber liegt.

Narzissten hassen es in einer Beziehung Grenzen gesetzt zu kriegen

Situationen dermaßen zu verdrehen oder gar zu erfinden nennt man auch Gaslighting. Da Narzissten durch Manipulation oder schlichtweg Lügen zu ihren Vorteilen drehen und ihr Ziel die Hörigkeit des Partners ist, hören sie ungern das Wort "nein" und akzeptieren kaum bis keine Grenzen. Meinungsverschiedenheiten führen oftmals zu einem endlosen Kreislauf und kosten enorm viel Kraft – außer, man entschuldigt sich, gibt klein bei und lässt seine eigenen Grenzen fallen. Dann bezieht der Narzisst ganz schnell die Gönner-Rolle: Selbst wenn er der eigentliche Auslöser eines Beziehungsstreits war, ist er bereit, seinem Gegenüber das Verhalten zu verzeihen.

Therapeuten raten einem dazu, eine narzisstische Beziehung zu verlassen. Kaum eine Persönlichkeitsstörung löst auf Dauer durch Manipulation und Gaslighting solche Traumata beim Partner aus. Sollte man es jedoch nicht oder noch nicht schaffen, sich aus dieser Beziehung zu lösen, so ist es unabdingbar, dass man Grenzen setzt, den die Forderungen vom Narzissten in Form von Dienstleistungen, Aufopferung, Geld und Macht sind ein Fass ohne Boden. Am besten setzt man diese Grenzen tatsächlich durch ein einfaches "nein". Keine großartigen Begründungen, die man jedem anderen Menschen mitgeben würde, denn aus jedem Satz zu viel und jeder Begründung wird der Narzisst wieder ein neues Märchen gegen einen erschaffen, um zu seinem Ziel zu kommen.

Verweigert man einem Narzissten seine Wünsche oder Forderungen, führt das zwar fast immer zu einem Streit, es ist aber die einzige Möglichkeit, um die eigenen Grenzen zu wahren. Dennoch ist mit Diskussionen, Manipulationen oder dem Verursachen von Schuldgefühlen zu rechnen, etwa durch Formulierungen wie man sei "empathielos, würde als Partner nicht mehr passen, er sei schockiert von dem Charakter. Auch vor Beschimpfungen, Wut, Erpressung, Sanktionen und Bedrohung ist man nicht gefeit. Das Einzige, was man nach einem "nein" tun kann, um dem zu entgehen, ist zu versuchen, sich der Situation körperlich zu entziehen und den Raum verlässt. Dann bleibt zu hoffen, dass die Reaktionen abflachen, bis man erneut aufeinander trifft.

Am gesündesten für einen selbst ist und bleibt jedoch die Trennung, ohne Kontakt, wie ein kalter Entzug auf Dauer, sonst setzt sich die narzisstische Manipulations-Spirale immer wieder fort.

