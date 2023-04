Die Erinnerungen an den Ex können der neuen Beziehung sogar guttun

von Christina Klein In einer neuen Beziehung an den Ex-Partner zu denken, ist meist negativ assoziiert. Ein Forscherteam widerlegte diese Theorie und konnte sogar das Gegenteil beweisen.

Auf ein neues Analysegebiet wagten sich die Forscher Ting Ai, Omri Gillath und Mark Landau vor, als sie in drei Studien analysierten, inwiefern eine vergangene Beziehung eine neue stärken kann. Oftmals wird in der neuen Beziehung bei den Gedanken an einen Ex-Partner gemutmaßt, noch Gefühle für den anderen zu haben. Die Erinnerungen an die Vergangenheit können aber auch einen großen Vorteil mit sich bringen.

In drei Umfragen wurden von den Forschern 493 Menschen befragt und mit Aufgaben betreut. Die Teilnehmer waren zwischen 18 und 79 Jahre alt, im Durchschnitt Anfang dreißig. Die Aufgaben variierten von gezielt an eine beliebige Erinnerung mit dem Ex-Partner denken, an ein Ereignis zu denken, welches nicht den Ex betrifft und sich eine emotionale Erinnerung mit dem Ex in den Kopf zu rufen. Das Forscherteam kam zu dem Ergebnis, dass man sich beim Schwelgen in Erinnerungen in der neuen Beziehung besser fühlt. Ein Grund könnte laut der Experten sein, dass sich die positiven Gefühle beim Erinnern verallgemeinern.

Alte Fehler können eine neue Beziehung aufwerten

In einer weiteren Studie wurde nach der aktuellen Beziehungsqualität und der Wahrnehmung des persönlichen Wachstums innerhalb der Beziehung gefragt. Erstaunlicherweise führte das Nachdenken über die vergangene Beziehung dazu, dass man sich in der aktuellen besser fühlt und ein größeres persönliches Wachstum empfindet. Oftmals lernt man auch aus vergangenen Fehlern, so dass man sich in einer neuen Beziehung besser selbst verwirklichen kann.

Die dritte Herangehensweise der Forscher ließ die Studienteilnehmer Beiträge auf einer Website lesen. Die Inhalte waren Erinnerungen und Gefühle Fremder an ihre vergangene Liebe. Das Ergebnis dieser Studie unterstrich die vorherigen Ergebnisse und ergänzte, dass die Teilnehmer nach dem Lesen der Beiträge eine höhere Motivation aufwiesen, Energie in ihre aktuelle Beziehung zu intensivieren.

Das Fazit der Studien ist demnach, dass Erinnerungen an einen Ex-Partner durchaus eine neue Beziehung beflügeln können. Die Ex-Gedanken sollen die Bereitschaft steigern, in die neue Beziehung zu investieren. Die Gedanken an die alte Liebe kann die Wahrnehmung der Qualität der neuen Beziehung erhöhen.

Eine negative Auswirkung auf die neue Beziehung ist laut der Forscher zu erwarten, wenn die Erinnerungen sich auf das Emotionale oder eine sexuelle Anziehungskraft der verflossenen Liebe konzentrieren. Erstrecht, wenn die Gefühle nicht komplett abgeklungen sind. Immer dann, wenn der Ex-Partner eine bessere Alternative in gewissen Gebieten in der Erinnerung darstellt, kann es für die neue Beziehung kritisch werden. Dient die Ex-Liebe als negatives Beispiel, helfen die Gedanken daran, die neue Liebe wertzuschätzen.

Quellen: Studie im European Journal of Social Psychology, Psychology Today

