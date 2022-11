von Christina Klein Viele Menschen haben schon mal darüber nachgedacht in einem heftigen Streit dem Partner eine Beziehungspause vorzuschlagen, doch gemacht haben es die wenigsten. Das liegt daran, dass aus der temporären Trennung schnell ein endgültiges Ende werden kann.

Manchmal ist eine Beziehungspause der letzte Anker, um die angekratzte Partnerschaft noch mal zu retten. Die dadurch erzwungene Distanz soll beiden verdeutlichen, was man noch für den anderen empfindet, ob man ihn oder sie vermisst und ein wenig Raum geben für klare Zukunftsgedanken. Doch eine Beziehungspause bedarf auch klarer Regeln, es ist kein Freifahrtschein, dass sich jeder unabgesprochen ausleben kann, wie man möchte.

"Ich brauche eine Pause", ein Satz, der einem in einer Partnerschaft den Boden unter den Füßen wegreißen kann und den circa jeder Vierte schon mal im Leben hören musste. Doch eine Beziehungspause muss nicht zwangsweise etwas Negatives darstellen, wenn man vorher die Regeln klar definiert. Als Erstes sollte man sich gemeinsam die Frage stellen, was soll die Beziehungspause bewirken? Welche Fragen hätte man innerhalb der Partnerschaft gerne durch die Auszeit beantwortet, folgende Grundsatzüberlegungen sollten dahinter stehen:

Liebe ich meinen Partner noch?

Vermisse ich meinen Partner?

Wie stelle ich mir meine persönliche Zukunft vor, spielt der andere in ihr noch eine Rolle?

Was sind meine Wünsche auf die Partnerschaft bezogen?

Wichtig ist jedoch auch, dass man sich über negative Aspekte der Partnerschaft Gedanken machen sollte, schließlich möchte man an der Beziehungspause wachsen und sich selbst reflektieren. Man sollte sich also genauso in der Auszeit einen Kopf über die schlecht laufenden Aspekte machen. Am zielführensten ist es hierbei, dass man den Fokus vor allem auf sich selbst richtet:

Was stört mich an meinem Partner?

Wo genau liegt das Konfliktpotenzial in der Partnerschaft? Gibt es ein Muster oder einen Triggerpunkt?

Wie ist meine Reaktion bei einem Streit?

Welche Kompromisse bin ich gewillt einzugehen?

Was stört mich an mir selbst und bin ich in der Lage daran zu arbeiten?

Eine Beziehungspause sollte ein Warnschuss sein und gleichzeitig eine Zeitspanne, in der beide Partner noch mal Zeit bekommen zu reflektieren, zu analysieren und zu lernen. Eine Trennung auf Probe ergibt keinen Sinn, wenn sie nur dafür genutzt wird, dass jemand durch viele Betten springt und lediglich den Spaßfaktor des Singledaseins auskosten möchte.

Beziehungspause nutzen zur Selbstreflexion, nicht für Halligalli

Ebenso wichtig wie die Selbstreflexion und Analyse sind klare Regeln für die Beziehungspause, die jedes Paar jedoch individuell für sich bestimmen muss. Hierzu gehören Fragestellungen, die dringend vorher zu klären und einzuhalten sind, wie:

Bleibt man einander treu?

Wie lange wird die Beziehungspause dauern?

Wegen welcher Themen darf der andere Kontakt suchen?

Verhaltensregeln gegenüber Freunden und auch wie Freunde mit Geschichten des jeweils anderen umgehen sollen

Auch das Wiedersehen nach einer Pause sollte wohlüberlegt sein. Es ist wichtig, dass man sich einen ruhigen Ort sucht und genug Zeit und Ruhe mitbringt, um über die gegenseitigen Erkenntnisse zu sprechen.

In einer Umfrage des Dating-Portals Parship aus dem Jahr 2019 kam heraus, dass der häufigste Grund für eine Beziehungspause ist, dass sich einer der Partner seiner Gefühle nicht mehr komplett sicher ist. Zu dieser Erkenntnis kamen 4604 Befragte zwischen 18 und 69 Jahren.

Für über die Hälfte der Befragten hatte die Beziehungspause aber auch einen Neuanfang zur Folge, der aber nicht immer von Erfolg gekrönt war. Für 18 Prozent brachte die Trennung auf Zeit auch ein richtiges Happy End. Sie standen sich danach viel näher als vorher und die Beziehung dauerte noch lange an.

Quellen: Parship, Womens Health, Desired