von Christina Klein Es soll die entspannteste Zeit des Jahres werden und doch ist er oft eine Zerreißprobe für die Beziehung: der Urlaub. Doch warum sind gerade die wohlverdienten Ferien manchmal so eine Belastung? Dafür gibt es einige Gründe.

Die Tatsache, dass gerade die Urlaubssaison für eine Beziehung eine weniger erholsame Phase sein kann, spiegelt sich auch in den Trennungsstatistiken wider. Diese besagen, dass durchschnittlich die meisten Trennungen des Jahres zwischen Mai und August liegen. Die Urlaubssaison könnte ein Grund hierfür sein.

Im Urlaub gibt es viele versteckte Konfliktmöglichkeiten. Das Tückische ist, dass man sie nicht auf Anhieb erkennt, da man schließlich die Erwartungshaltung an den gemeinsamen Pärchen-Urlaub hat, dass es die schönste Zeit des Jahres sein sollte. Doch damit hat man eigentlich schon den ersten von fünf elementaren Fehlern aufgedeckt.

Unrealistische Erwartungen

Gerade Paare haben oftmals unrealistische, märchenhafte Erwartungen an ihren gemeinsamen Urlaub. Alles muss perfekt laufen, er soll gespickt von Hollywood- und Instagram-Momenten sein, doch nah an der Realität ist das oft nicht. Es geht ja immer mal was schief, der Flug hat Verspätung, der Koffer fehlt, das Hotelessen ist unter den Erwartungen und vieles mehr.

Räumliche Enge

24 Stunden miteinander zu verbringen, das sind die meisten Paare nicht gewöhnt. Normalerweise rennt jeder seinem Alltag hinterher. Also ist es auch in einem Urlaub oftmals eine Umstellung, auf einmal den ganzen Tag miteinander verbringen zu können.

Beziehungsstreit vermeiden: Kommunikation ist das A und O im Urlaub

Tagesgestaltung

Ein weiter Streitpunkt im Urlaub ist für Paare oftmals die Tagesgestaltung. Vielleicht möchte einer lieber relaxen, der andere aber viel Sport und die ganze Zeit Ausflüge machen. Es sollte auf jeden Fall schon vorab kommuniziert werden, wie man sich den gemeinsamen Urlaub vorstellt.

Keine Therapiereise

Ein gemeinsamer Urlaub ist keine Therapie, um eine bereits angeknackste Beziehung zu retten. Sex auf Krampf und Grundsatzdebatten sollten im Urlaub definitiv nicht stattfinden. Schon allein deshalb, weil man keine Chance hat, sich aus dem Weg zu gehen.

Kleinkariertheit zu Hause lassen

Da man im Urlaub außergewöhnlich viel Zeit miteinander verbringt, fallen einem vermehrt Kleinigkeiten am Partner auf, die einen manchmal auch nerven. Hier gilt das Motto, einfach auch mal Fünfe gerade sein lassen. Es bringt nichts, im Urlaub rumzumeckern mit Sprüchen wie "Du warst schon immer so langsam", der Partner wird vermutlich nicht schneller und die Stimmung kippt. Einfach mal durchatmen und die Augen schließen.

Quellen: Emotion, Galeria Reisen, Miss