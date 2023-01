von Christina Klein "Oh nein, warum steh ich nur so sehr auf Bad Boys?!" – Jede Frau hat mindestens eine Freundin, von der dieser Dating-Satz stammen könnte und das hat, laut der Forschung, seinen Ursprung im Charakter.

Wenn man an Bad Boys und die dazugehörigen Frauen denkt, stellt man sich oft auch direkt ein Pärchen wie Brad Pitt und Angelina Jolie in dem Film "Mr. & Mrs. Smith" vor. Zwei coole, super gutaussehende Menschen, die natürlich stark, intelligent und unbesiegbar sind. Doch die Forschung fand nun heraus, dass solche Frauen, wie der Angelina Jolie Prototyp, eben nicht die Bad Boys daten und das hat charakterliche Gründe.

Eine Dissertation von DeBuse namens "Kommen böse Jungs zuerst ins Ziel? Eine Untersuchung einer Laientheorie der Partnerpräferenzen heterosexueller Frauen" ging dem Phänomen, warum so viele Frauen auf Bad Boys abfahren, auf den Grund. In einem mehrstufigen Modell prüften die Forschenden, warum genau ein so genannter Bad Boy eine solche Faszination auf Frauen ausüben kann.

Die männlichen Stereotypen, die es galt zuzuordnen, lauteten: der Held, der Bad Boy, der Nice Guy und der Looser. Ihnen sollten nun drei Eigenschaften zugeordnet werden. Die Ergebnisse lauteten:

Dominanz: Böse Jungs und Helden wurden als dominanter angesehen als nette Kerle und Verlierer.

Dann checkte DeBuse auf die Eigenschaften: Sexualpartner oder Beziehungspartner und ließ die Frauen erneut männliche Stereotypen aus den eben definierten Kategorien zuordnen. Insgesamt bevorzugten Frauen Helden sowohl als Sexual- als auch als Beziehungspartner. Im Gegensatz dazu wurden Verlierer als beide Partnertypen am wenigsten bevorzugt. Schließlich lagen Bad Boys und Nice Guys irgendwo dazwischen – abhängig von den Vorlieben jeder einzelnen Frau.

Frauen, die auf Bad Boys stehen, sind meist unsicher und ängstlich

Doch mit diesem fast vorhersehbaren Ergebnis gab sich die Forscherin nicht zufrieden und analysierte nun den Charakter der Frauen, die auf Helden, Bad Boys und Nice Guys stehen.

Bad Boys: Frauen, die auf Bad Boys stehen, verkaufen sich selbst oftmals unter Wert. Sie haben in der Regel ein geringes Selbstwertgefühl und vermeiden eine längere Bindung, egal ob bewusst oder unbewusst. Meistens haben diese Frauen Probleme, jemandem zu vertrauen. Entweder ist die meist sehr attraktive Optik eines Bad Boys alles, was sie wollen oder aber sie denken, dass sie mehr nicht verdient haben.

Nice Guys: Frauen, die auf nette Männer abfahren, haben in der Regel ein gutes Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Sie suchen gezielt nach einer langfristigen Beziehung, sind sowohl an Sexualität als auch an emotionaler Unterstützung interessiert. Sie sind in Summe das charakterliche Gegenteil von Frauen, die auf Bad Boys stehen.



Helden: Frauen, die sich Helden aussuchen, suchen in der Regel nach dem kompletten Paket – Dominanz, Unterstützung und Attraktivität in einem einzigen Partner. Obwohl sie manchmal etwas ängstlich sind (daher die Anziehungskraft eines dominanten "Heldens"), haben sie ein hohes Selbstwertgefühl. Sie haben auch ein Interesse an leidenschaftlicher und kameradschaftlicher Liebe mit einem Partner. Wie in anderen Studien festgestellt wurde, sind es meist Frauen, die alles wollen, jedoch auch selbst in der gleichen Liga spielen. Daher ist es wahrscheinlicher, dass sie auch den heldenhaften Partner anziehen können, den sie sich wünschen.

Insgesamt kam die Studie zu dem Ergebnis, dass eine faire Verteilung beim Dating vorliegt. Nur wer ein fast perfektes Komplettpaket ist, kann auch einen ebenso heldenhaften Partner binden. Wer nach langfristiger Liebe und Intimität sucht, sollte einen Nice Guy daten und wer immer noch auf den sogenannten Bad Boy steht, wird wohl ewig verlassen werden und sich nur mit schönen Stunden begnügen müssen.

Quellen: Psychology Today, Scholarworks