von Christina Klein Die Optik eines Menschen spielt beim Dating eine große Rolle. Apps agieren nach dem Prinzip des ersten Eindrucks und manch einer fühlt sich nicht gewappnet für die Instagram-Welt. Eine Umfrage untersucht, wie wichtig das Aussehen bei der Partnersuche wirklich ist.

Die guten Nachrichten zuerst: 50 Prozent aller Singles legen nicht so viel Wert auf das Äußere beim Daten. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Datingportals Elitepartner. Im Jahr 2022 befragte das Unternehmen 2380 Singles zu Themen wie Selbstliebe, Body Positivity oder Body Anxiety (die Angst, der eigene Körper könne bei anderen zu negativen Reaktionen führen). Obwohl so viele Beteiligte angaben, Optik sei nicht entscheidend für sie, führte die Studie zugleich zu dem Ergebnis, dass 45 Prozent der Befragten sich selbst während eines Dates die Frage stellen, ob sie attraktiv genug sind.

Besonders attraktive Menschen erfahren beim Daten auch einige Nachteile. Denn mit Schönheit assoziieren manche eine hohe Anzahl an Sexpartnern oder den Wunsch, eine Person nur ins Bett bekommen zu wollen. So viel zu den inneren Werten. Dazu kommt, ein Drittel der Befragten schüchtert es schlicht ein, wenn das Gegenüber als sehr schön empfunden wird. Die Folge: Verunsicherte Menschen zweifeln noch mehr an ihrem Aussehen.

Beim Dating denken Frauen häufiger daran, wie sie gerade aussehen, als Männer

Die Frage der eigenen Optik beschäftigt beim Sex in der Kennenlernphase vor allem Frauen. Knapp 38 Prozent fragen sich während des Geschlechtsverkehrs, ob sie gut aussehen. Bei den Männern sind es lediglich 25 Prozent. Auch beim Dating sind Frauen tendenziell unzufriedener mit ihrer eigenen Erscheinung. So sagten 28 Prozent schon mal ein Date ab, weil sie von Selbstzweifeln über ihr Aussehen geplagt waren. Bei den Männern sind es nur 21 Prozent.

Interessant ist auch, wie sehr sich die bild- und vor allem filterlastige Welt von Social Media auf unser Leben auswirkt. Ein Fünftel aller Teilnehmer würde zu optischen Veränderungen durch Botox- oder Hyaluronunterspritzungen sowie Haartransplantationen greifen oder hat es bereits getan. Und manche visualisieren ihren potenziellen Partner bereits in Gedanken auf Bildern für Instagram und überlegen, ob man optisch zueinander passt. Jeder Vierte sondiert zudem während des Dates, wie die andere Person auf Freunde und Familie wirken würde und ob die Attraktivität Eindruck hinterlassen würde.

Bildband "Young Love" Diese Paare zeigen, wie schön junge Liebe ist 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Young Love: Marieke & Onur "Die Bilder hängen über unserem Bett. Es ist wirklich eine schöne Erinnerung für uns beide", sagt die junge Studentin Marieke. Onur und sie sind seit mittlerweile fast zehn Jahren ein Paar und noch immer so verliebt wie am ersten Tag: "Viele staunen nicht schlecht, dass wir schon so lange zusammen sind. Aber es fühlt sich gar nicht so lange an. Die Zeit vergeht einfach wie im Flug, wenn man Spaß hat", verrät sie. Dabei seien die beiden komplett unterschiedlich. Aber genau das mache ihre Beziehung aus. Irgendwann wollen sie heiraten, um dann ein Haus mit einem großen Hof für Hunde zu kaufen. Aber bis dahin reiche es erst einmal, glücklich mit ihrem Hund Benji zusammenzuleben. Mehr

Die Psychologin des Datingportals, Lisa Fischbach, kommt zu dem Ergebnis, dass viele Menschen ein "Unsicherheitsgefühl in Bezug auf den eigenen Körper und die Wirkung auf andere" haben. Das kann enorme Auswirkungen auf viele Bereiche unseres Lebens haben, so Fischbach: "Das kann massive Folgen für die persönliche Entwicklung haben, Rückzugsverhalten und Vermeidung von Dates fördern. Gründe finden sich in Schönheitsidealen, die durch (soziale) Medien geschürt werden und so Standards setzen: in der Wahrnehmung und den Denkmustern, was attraktiv ist." Zudem habe sich eine permanente Bewertungskultur etabliert, die oft intolerant mit Anderssein umgehe und vielfach zu Verletzungen führe.

Quelle: Studie ElitePartner

+++ Lesen Sie auch +++

So beeinflussen Beziehungsprobleme unsere mentale Gesundheit

Aminata Belli: "Jede dritte Frau leidet unter Gewalt in der Beziehung"

Die Politik muss aufwachen: Wir reden über dunkle Parks, doch das eigene Zuhause ist für Frauen am gefährlichsten